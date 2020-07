El martes 7 de julio entró en vigencia el nuevo horario de atención de la Línea 1 del Metro de Lima, que establece una ampliación en 30 minutos en el servicio diurno que ofrece de lunes a sábado, y una reducción de cuatro minutos en la frecuencia del paso de trenes, de 7 pm a 10 pm, de lunes a viernes.

El Metro de Lima informó que el nuevo horario de la Línea 1 se extenderá hasta el próximo viernes 31 de julio, fecha en la que culminan la extensión del estado de emergencia y la cuarentena focalizada, decretados por el Ejecutivo para contener el avance del coronavirus (Covid-19) en el país.

¿Cuál es el nuevo horario de atención del Metro de Lima?

De lunes a sábado, el horario de la Línea 1 será de 5 am a 10 pm, mientras que el domingo comenzará a las 5:30 am y terminará a las 10 pm.

¿En cuánto se amplía el horario de atención de lunes a sábados?

La modificación horaria contempla una ampliación de 30 minutos en el horario diurno de lunes a sábado. Eso quiere decir que el servicio comenzará ahora a las 5 am y no a las 5:30 am, hasta el 31 de julio.

¿Con qué frecuencia circularán los trenes?

El horario de julio también incluye una reducción de cuatro minutos en la frecuencia de paso de trenes, de lunes a viernes, entre las 7 pm y las 10 pm (antes era de seis minutos).

Este es el nuevo horario de atención en la Línea 1 del Metro de Lima.

¿Cuántas personas pueden viajar en cada tren?

Con la finalidad de mantener el distanciamiento social – al menos de un metro - para evitar contagios de Covid-19, la capacidad de aforo de los trenes se redujo de 1.200 a 200 pasajeros, aproximadamente.

El Metro de Lima aseguró que continuará con el monitoreo de la cantidad de pasajeros que hacen uso del servicio y el flujo de ingresos en las estaciones.

¿A qué hora partirán los últimos trenes?

A las 10 pm, desde las estaciones de Villa El Salvador y Bayóvar. En ese sentido, la empresa recordó que los pasajeros deben tener en cuenta que, dada la capacidad del sistema por el metro de distancia social, posiblemente algunas personas no puedan viajar.

¿Qué debo tomar en cuenta al momento de viajar en el Metro de Lima?

En conformidad con las disposiciones sanitarias para detener el coronavirus, el Metro de Lima recomienda a sus usuarios respetar el metro de distancia, mantener el orden en las colas y evitar abordar los trenes si es que presentan síntomas como fiebre o resfrío.

Asimismo, les recuerda no tocar las puertas del tren (se abren solas en cada estación) y usar mascarilla de forma obligatoria.

Del mismo modo, se recomienda dos personas como máximo dentro de los ascensores y practicar hábitos de higiene como lavarse las manos antes y después de usar el servicio.

