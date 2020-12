Tal vez, uno de los modos más difíciles de crecer sea frente a las cámaras. Y Miley Cyrus lo sabe muy bien. La cantante y actriz estadounidense ha pasado su niñez, adolescencia y ahora adultez actuando y cantando para su público, sin pausa alguna. Y, a pesar de la gran carrera que ha creado en estos años, definitivamente el camino no ha sido sencillo.

De Miley sabemos mucho. La actriz ha hablado en varias ocasiones sobre su adicción a la marihuana, su depresión u orientación sexual. En una reciente entrevista, esta vez habló de su relación con el alcohol y su reciente decisión de mantenerse sobria luego de un año turbulento en el que sufrió el incendio de su casa (con todo su material discográfico en el interior), su ruptura matrimonial y una operación a las cuerdas vocales. ”Al principio lo hice por la operación, después me di cuenta que mi familia ha arrastrado problemas de adiciones y salud mental que he ido heredando. es duro, porque la gente cree que si estás sobrio no eres divertido, pero quiero despertarme por las mañanas con energía, no con la cabeza nublada”, explicó Cyrus en una entrevista en Apple Music.

Sin embargo, la actriz reveló que no pudo mantener la decisión durante la pandemia, pues la situación complicó un poco las cosas. “Recaí y ahora me he dado cuenta de que vuelvo a estar sobria, llevo dos semanas sobria, y creo que he conseguido aceptar ese momento”, dijo al medio. “Una de las cosas que me sirven es decirme: ‘No te pongas furiosa, sé curiosa’. No te enfades contigo misma, pregúntate: ‘¿Qué me ha pasado?’”, agregó, haciendo referencia al modo en que suelo lidiar con estos problemas.

El pronunciamiento de la cantante sobre su relación con el alcohol es de gran importancia para todas las personas que atraviesan momentos tan difíciles como estos. Sobre todo, teniendo en cuenta el gran prejuicio que existe alrededor de las personas que padecen de algún tipo de adicción. Las palabras de una figura como Cyrus, una cantante de talla internacional y de las más exitosas, sobre un tema tan ‘tabú' hasta el momento, es un paso más hacia la empatía y entendimiento de estos problemas. “Me di cuenta además de que tenía 27 y que tenía que cambiar. Hemos perdido a muchos artistas a esa edad. O pasaba página o me quedaba ahí”, reflexionó.