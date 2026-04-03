Tras el histórico despegue de su cohete SLS el pasado 1 de abril, la misión Artemis II ha superado sus etapas iniciales y se encamina ahora hacia la luna. A dos días del lanzamiento, la nave Orion ya ha abandonado la órbita terrestre, dejando atrás las críticas pruebas de control manual y los diagnósticos de sistemas que mantuvieron en vilo al Centro de Control en Houston. Con la maniobra de inyección translunar ejecutada satisfactoriamente, los cuatro astronautas se encuentran actualmente en una trayectoria precisa que los llevará a una distancia superior a los 384,000 kilómetros de nuestro planeta. Lo que comenzó como un estruendo en Florida es ahora un viaje silencioso y tecnológico que prepara el escenario para un avistamiento sin precedentes de la superficie lunar. A continuación, te contamos todo lo que se sabe al respecto.

¿QUÉ ETAPAS CRÍTICAS HA SUPERADO LA NAVE ORION TRAS SU SALIDA?

Desde que la misión dejó la plataforma 39B del Centro Espacial Kennedy el miércoles a las 5:35 de la tarde, el equipo a bordo ha cumplido una agenda rigurosa. Según la NASA, durante su primer día en el espacio, la cápsula permaneció en una órbita terrestre de gran altitud con el fin de certificar su operatividad. En ese periodo, la tripulación llevó a cabo una exhibición de pilotaje manual, demostrando que poseen el dominio absoluto de la nave Orion ante cualquier eventualidad técnica.

Tras confirmar que todos los mecanismos de soporte vital y navegación funcionaban de manera óptima desde el Centro Espacial Johnson, los controladores dieron el visto bueno para que la expedición iniciara su travesía definitiva hacia el satélite natural.

@agenciaandina 👏👏¡Despegue exitoso! La misión Artemis II despegó este 1 de abril desde el Centro Espacial Kennedy, a las 5:35 p.m. (hora peruana). Cuatro astronautas despegaron hoy a bordo de un enorme cohete de la NASA en un viaje que los llevará alrededor de la Luna, el primer sobrevuelo lunar tripulado en más de 50 años. ♬ sonido original - Agencia Andina

¿CÓMO SE EJECUTÓ EL IMPULSO PARA ABANDONAR LA TIERRA?

Recientemente se alcanzó uno de los momentos más determinantes del viaje: la inyección translunar. El módulo de servicio, desarrollado con ingeniería europea, encendió sus motores durante aproximadamente seis minutos para proporcionar el empuje necesario.

La maniobra no solo colocó a la nave en la ruta correcta hacia la Luna, sino que lo hizo bajo un diseño de trayectoria de retorno libre. Gracias a este sistema, la nave utilizará la fuerza gravitacional del satélite para impulsarse de regreso a casa automáticamente después de rodearlo. Este procedimiento asegura que, incluso sin encendidos de motor adicionales, la cápsula tenga garantizado un trayecto de vuelta seguro hacia el Océano Pacífico.

Next stop: lunar flyby.



The Orion spacecraft recently ignited its main engine on the service module for about six minutes to provide about 6,000 pounds of thrust. This maneuver not only sets the Artemis II astronauts on the path to the Moon. It also puts the crew in a free… pic.twitter.com/cWTfpzGC7d — NASA (@NASA) April 3, 2026

¿QUÉ SUCEDERÁ DURANTE EL ACERCAMIENTO A LA LUNA?

El calendario de la NASA señala el lunes 6 de abril como la fecha clave para el acercamiento máximo. Durante ese sobrevuelo, que se extenderá por varias horas, los astronautas se convertirán en los primeros humanos en décadas en observar directamente la cara oculta de la Luna.

La misión aprovechará que esta zona estará bajo una iluminación parcial; el ángulo de la luz solar generará sombras alargadas que permitirán un análisis visual detallado del relieve. Esta condición es perfecta para que la tripulación identifique con gran precisión la profundidad de los cráteres, las crestas montañosas y las pendientes de la superficie, recolectando datos que las fotografías satelitales convencionales a veces no logran captar con tanta nitidez.

¿POR QUÉ SON VITALES ESTOS EXPERIMENTOS PARA EL FUTURO?

La tripulación desarrollará estudios relacionados con el impacto del espacio en el cuerpo humano. Estos trabajos permitirán obtener información clave que será utilizada en futuras misiones, especialmente aquellas que buscan ampliar la presencia humana más allá de la órbita terrestre, como un posible viaje a Marte, según informa la agencia Andina.

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