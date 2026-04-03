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¡Misión lunar! Qué sucedió después del lanzamiento de Artemis II y así será el momento exacto del encuentro con la Luna | Foto: Getty Images
¡Misión lunar! Qué sucedió después del lanzamiento de Artemis II y así será el momento exacto del encuentro con la Luna | Foto: Getty Images
Por Redacción EC

Tras el histórico despegue de su cohete SLS el pasado 1 de abril, la misión Artemis II ha superado sus etapas iniciales y se encamina ahora hacia la luna. A dos días del lanzamiento, la nave Orion ya ha abandonado la órbita terrestre, dejando atrás las críticas pruebas de control manual y los diagnósticos de sistemas que mantuvieron en vilo al Centro de Control en Houston. Con la maniobra de inyección translunar ejecutada satisfactoriamente, los cuatro astronautas se encuentran actualmente en una trayectoria precisa que los llevará a una distancia superior a los 384,000 kilómetros de nuestro planeta. Lo que comenzó como un estruendo en Florida es ahora un viaje silencioso y tecnológico que prepara el escenario para un avistamiento sin precedentes de la superficie lunar. A continuación, te contamos todo lo que se sabe al respecto.

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