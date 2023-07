Hace poco se conoció la desvinculación de Paolo Guerrero con Racing Club por diferentes razones e inmediatamente se le vinculó con otros clubes como Alianza Lima, equipo que es hincha desde niño. A pesar de ello, el periodista deportivo Peter Arévalo también conocido como “Mr. Peet” negó la posibilidad de que el delantero peruano llegue a la Liga 1 Betsson.

¿QUÉ DIJO MR. PEET SOBRE LA POSIBLE LLEGADA DE PAOLO GUERRERO A LA LIGA 1?

El popular Mr. Peet utilizó su programa Madrugol que se transmite por YouTube para pronunciarse sobre la posible llegada de Paolo Guerrero al fútbol peruano. “Yo no sé si Guerrero después de lo que declaró, ustedes creen qué va a venir, él quiere seguir jugando en el extranjero, quiere jugar en la MLS, en Uruguay, en Ecuador, en Arabia, que sé yo. Para jugar en el Perú hay que tener mucha voluntad y creo que no la tiene”, dijo.

Además, Peter Arévalo trato de defender su posición y señaló que el ‘Depredador’ se formó en la Bundesliga y no jugó en el torneo local, por lo que nota difícil que su siguiente club sea peruano.

“Guerrero es un jugador que si bien es cierto se formó en Alianza, en el 2002 después de haber disputado dos minutos ante Peñarol en una Copa El Gráfico, se fue a terminar su proceso de formación al Bayern Munich. Por lo tanto, es un jugador de formación alemana casi europea. Difícilmente tenga la voluntad de jugar acá, él no jugó la Primera División”, señaló el periodista.

Asimismo, no dudo en comparar al delantero nacional con un jugador de Alianza Lima. “(Carlos) Zambrano es ‘barrunto’, pero Paolo no. No sé si venga con casi 40 años a jugar en las canchas que se juegan. Imagínate que se vaya a jugar a Cajamarca, con todo respeto a Cajamarca, pero tiene una cancha malísima. Paolo se vuelve loco”, sostuvo.

¿QUÉ DIJO EL PRESIDENTE DE EMELEC SOBRE LA PROBABLE CONTRATACIÓN DE PAOLO GUERRERO?

El presidente de Emelec, José Pileggi, tomó la decisión de pronunciarse al respecto sobre una posible llegada del peruano al club y dio una fría respuesta, ya que aseguró que no tienen intenciones de tener al ‘Depredador’ dentro del primer equipo.

“¿Emelec pretende a Guerrero?”, fue la pregunta, por lo que la respuesta fue la siguiente: “No. Más allá del gran jugador que es y que sería para cualquier club tenerlo”, mencionó.