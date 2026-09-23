El famoso creador de contenido Jimmy Donaldson, mundialmente conocido como MrBeast, ha vuelto a marcar un hito en la historia de YouTube con su proyecto humanitario más ambicioso hasta la fecha. Con una inversión cercana a los 10 millones de dólares y un trabajo ininterrumpido de casi un año, el YouTuber transformó un terreno completamente baldío en Ghana en una comunidad moderna, sostenible y autosuficiente llamada Abna Dqua Village.

¿Por qué MrBeast decidió construir una ciudad en Ghana?

El objetivo central de este megaproyecto es combatir y erradicar el trabajo infantil ilegal en las granjas de cacao de África Occidental, un problema histórico que afecta a más de 1.5 millones de niños en la región.

Según explica el propio creador en su video, la falta de infraestructura escolar adecuada y las pésimas condiciones de vida empujan a cientos de niños a abandonar sus estudios para trabajar en el campo. Al proporcionarles un entorno seguro, con acceso libre a la educación y alimentación garantizada, se elimina la necesidad de que los menores sean sometidos a jornadas laborales extremas.

Viviendas, escuelas y energía solar: la infraestructura de Abna Dqua Village

La construcción de la aldea no se limitó a levantar muros básicos, sino que incluyó ingeniería avanzada adaptada a las necesidades climáticas de la zona:

Escuela moderna para más de 300 estudiantes: Un centro educativo equipado con aulas amplias, ventilación, electricidad y suministros para reemplazar la antigua estructura del pueblo, la cual se inundaba constantemente durante la época de lluvias.

Un centro educativo equipado con aulas amplias, ventilación, electricidad y suministros para reemplazar la antigua estructura del pueblo, la cual se inundaba constantemente durante la época de lluvias. 10 casas equipadas para profesores: Diseñadas con acabados de primera calidad, baño propio, ducha, cocina y tecnología de paneles solares que garantizan luz y agua caliente sin costo alguno por los próximos 30 años.

Diseñadas con acabados de primera calidad, baño propio, ducha, cocina y tecnología de paneles solares que garantizan luz y agua caliente sin costo alguno por los próximos 30 años. Soluciones de canalización e infraestructura: Se solucionó el problema crónico de inundaciones en la zona mediante la instalación de nuevos canales de drenaje y la reconstrucción de un puente clave para la movilidad comunitaria.

Agua potable y soberanía alimentaria para miles de habitantes

Uno de los principales desafíos en la zona rural de Ghana era la falta de agua limpia, un factor que causaba enfermedades a ritmo alarmante en la población.

Para resolver esta crisis, el equipo de MrBeast perforó pozos de agua conectados a torres con tanques de almacenamiento masivo y paneles solares. Esto permite que cada hogar cuente con agua corriente en lavamanos y duchas, accesible a cualquier hora del día.

En términos de alimentación, la ciudad cuenta con una granja autosustentable equipada con:

Cultivos de yuca, maíz, repollo, pimientos y legumbres.

Sistema acuapónico con tanques de peces, cuyos desechos orgánicos se reutilizan como fertilizante natural para las plantas.

Un gallinero diseñado para producir más de 200 huevos diarios como fuente de proteína constante.

Además de la infraestructura habitacional y agrícola, la comunidad cuenta con un mercado local, centro médico, biblioteca, cancha de fútbol y parque infantil. Para incentivar la asistencia a clases, MrBeast garantizó comidas diarias gratuitas para cada estudiante durante los próximos 5 años.

En el tramo final del video, el YouTuber lanzó un duro mensaje dirigido a las multinacionales del chocolate, criticando que generen miles de millones de dólares en ganancias sin erradicar la explotación infantil en sus cadenas de suministro.