El famoso creador de contenido Jimmy Donaldson, mundialmente conocido como MrBeast, ha vuelto a marcar un hito en la historia de YouTube con su proyecto humanitario más ambicioso hasta la fecha. Con una inversión cercana a los 10 millones de dólares y un trabajo ininterrumpido de casi un año, el YouTuber transformó un terreno completamente baldío en Ghana en una comunidad moderna, sostenible y autosuficiente llamada Abna Dqua Village.
¿Por qué MrBeast decidió construir una ciudad en Ghana?
El objetivo central de este megaproyecto es combatir y erradicar el trabajo infantil ilegal en las granjas de cacao de África Occidental, un problema histórico que afecta a más de 1.5 millones de niños en la región.
Según explica el propio creador en su video, la falta de infraestructura escolar adecuada y las pésimas condiciones de vida empujan a cientos de niños a abandonar sus estudios para trabajar en el campo. Al proporcionarles un entorno seguro, con acceso libre a la educación y alimentación garantizada, se elimina la necesidad de que los menores sean sometidos a jornadas laborales extremas.
Viviendas, escuelas y energía solar: la infraestructura de Abna Dqua Village
La construcción de la aldea no se limitó a levantar muros básicos, sino que incluyó ingeniería avanzada adaptada a las necesidades climáticas de la zona:
- Escuela moderna para más de 300 estudiantes: Un centro educativo equipado con aulas amplias, ventilación, electricidad y suministros para reemplazar la antigua estructura del pueblo, la cual se inundaba constantemente durante la época de lluvias.
- 10 casas equipadas para profesores: Diseñadas con acabados de primera calidad, baño propio, ducha, cocina y tecnología de paneles solares que garantizan luz y agua caliente sin costo alguno por los próximos 30 años.
- Soluciones de canalización e infraestructura: Se solucionó el problema crónico de inundaciones en la zona mediante la instalación de nuevos canales de drenaje y la reconstrucción de un puente clave para la movilidad comunitaria.
Agua potable y soberanía alimentaria para miles de habitantes
Uno de los principales desafíos en la zona rural de Ghana era la falta de agua limpia, un factor que causaba enfermedades a ritmo alarmante en la población.
Para resolver esta crisis, el equipo de MrBeast perforó pozos de agua conectados a torres con tanques de almacenamiento masivo y paneles solares. Esto permite que cada hogar cuente con agua corriente en lavamanos y duchas, accesible a cualquier hora del día.
En términos de alimentación, la ciudad cuenta con una granja autosustentable equipada con:
- Cultivos de yuca, maíz, repollo, pimientos y legumbres.
- Sistema acuapónico con tanques de peces, cuyos desechos orgánicos se reutilizan como fertilizante natural para las plantas.
- Un gallinero diseñado para producir más de 200 huevos diarios como fuente de proteína constante.
Además de la infraestructura habitacional y agrícola, la comunidad cuenta con un mercado local, centro médico, biblioteca, cancha de fútbol y parque infantil. Para incentivar la asistencia a clases, MrBeast garantizó comidas diarias gratuitas para cada estudiante durante los próximos 5 años.
En el tramo final del video, el YouTuber lanzó un duro mensaje dirigido a las multinacionales del chocolate, criticando que generen miles de millones de dólares en ganancias sin erradicar la explotación infantil en sus cadenas de suministro.