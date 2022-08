Cada vez falta menos para los premios MTV VMAs 2022 y entre los artistas nominados no podían faltar las bandas más famosas del k-pop: BTS y BLACKPINK. Sin embargo, otro hecho que llamó mucho la atención del fandom es que es la primera vez que Lisa y Jungkook, ambos maknaes de dichas agrupaciones también están nominados en solitario por primera vez. En esta nota te contamos todos los detalles y lo que debes saber para poder votar por ellos.

Los integrantes más jóvenes de los grupos coreanos top a nivel mundial buscarán lograr cada uno, su primer premio en solitario de los Video Music Awards. ¿En qué categorías compiten y contra quiénes?

¿EN QUÉ CATEGORÍA COMPETIRÁN LISA DE BLACKPINK Y JUNGKOOK DE BTS?

La joven tailandesa Lisa de tan solo 25 años, obtuvo su primera nominación con “Lalisa”, el sencillo principal de su álbum homónimo con el que debutó como solista y se posicionó en las mejores plataformas de música en septiembre de 2021, convirtiéndose en la primera artista solista de K-pop en ser nominada a un VMA.

A pesar de estar respaldada por BLINK y ser la artista de K-pop más seguida en la red social de Instagram, Lisa no ganará fácilmente ya que competirá con BTS por “Yet to come”, SEVENTEEN por “Hot” y TWICE por “The feel”, ITZY por “Loco”. " y Stray Kids por “Maniac”.

Por otro lado, Jungkook de BTS ha sido incluido en la lista de nominaciones a canciones de verano 2022 de MTV VMA con la canción en colaboración con Charlie Puth: “Left and Right”, convirtiéndose en el primer artista solista coreano en ser nominado. A pesar del apoyo de ARMY, tampoco la tendrá fácil pues el artista compite con una larga lista de artistas y sus éxitos cómo:

“About damn time” de Lizzo, “Bad habit” de Steve Lacy, “Big energy” de Latto x Mariah Carey ft. DJ Khaled, “Bizcochito” de Rosalía, “Break my soul” de Beyoncé, “First class” de Jack Harlow, “Grand” de Kane Brown, “I like you (a happier song)” de Post Malone con Doja Cat, “Late night talking” de Harry Styles, “Me porto bonito” de Bad Bunny y Chencho Corleone, “Numb” de Marshmello x Khalid, “Sunroof” de Nicky Youre, dazy, “Super freaky girl” de Nicki Minaj, “Vegas” de Doja Cat, y “Wait for u” de Future ft. Drake Tems.

¿CÓMO VOTAR POR LISA Y JUNGKOOK EN LOS MTV VMAs?

Lisa fue nominada para una categoría en los MTV VMA de 2022 llamada “Mejor figura del K-Pop” y los resultados se decidirán por votos del público, pero desafortunadamente, los votos para esta y otras secciones cerraron el 19 de agosto. Sin embargo, BLINK aún puede apoyar al grupo de chicas de YG Entertaiment para ganar el premio al Mejor Grupo del Año. Aquí competirán nuevamente con los chicos de Bangtan, así como con Silk Sonic, Måneskin, Imagine Dragons y más.

El 19 de agosto, Jungkook también fue anunciado como contendiente para los MTV VMA en la categoría de canción del verano, convirtiéndose en el primer artista solista coreano en ser nominado. Al igual que la batalla de Lisa por el mejor K-Pop, “Kookie” y Charlie Puth se enfrentarán cara a cara con otros productores exitosos esta temporada y la competencia será feroz.

Mira aquí las nominaciones de Lisa y Jungkook en los MTV VMAs