Un estudio reciente sugiere que tan solo tres minutos de ejercicios de alta intensidad podrían provocar cambios moleculares más amplios en la sangre que 90 minutos de actividad física moderada. Según la investigación, este esfuerzo breve e intenso modifica diversas proteínas y metabolitos relacionados con el funcionamiento del organismo. De hecho, estos cambios podrían estar vinculados con procesos que favorecen la salud cardiovascular y metabólica, principalmente en personas adultas. Así, destacados entrenadores coinciden en que las personas mayores de 50 años pueden obtener diversos beneficios para su organismo al combinar una rutina de entrenamiento de fuerza en la mañana con una alimentación equilibrada. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ BENEFICIOS APORTA HACER EJERCICIOS POR LA MAÑANA A LAS PERSONAS MAYORES DE 50 AÑOS?

En una entrevista para ‘Mundo Deportivo’, el entrenador Lucas Sabadini señaló que mantener una alimentación equilibrada, dormir entre 7 y 9 horas y evitar sustancias perjudiciales contribuye a un envejecimiento saludable. Sin embargo, aseguró que caminar, correr o nadar favorece la salud cardiovascular, por lo que recomendó complementar estas actividades con ejercicios de fuerza para preservar la masa muscular y mantener la capacidad funcional del cuerpo. Inclusive, sugirió incorporar este tipo de entrenamiento varias veces por semana a partir de los 50 años, más aun si se practica deporte con regularidad.

Asimismo, Sabadini indicó que el entrenamiento de fuerza no solo contribuye a preservar la masa muscular, sino también a fortalecer los huesos y mantener la autonomía durante el envejecimiento. Por ello, instó a practicarlo al menos dos días por semana, mediante ejercicios adaptados a las necesidades de cada persona. Por último, el experto explicó que esta actividad puede favorecer el bienestar mental y mejorar la concentración, dejando en claro que es importante mantener una rutina constante, elegir un horario adecuado y respetar los periodos de recuperación, conforme comparte El Economista.

¿QUÉ EJERCICIOS DEBEN REALIZAR LAS PERSONAS MAYORES DE 60 AÑOS?

De acuerdo con el fisioterapeuta Sergio López López, a partir de los 60 años, la actividad física debe enfocarse en ejercicios funcionales que faciliten la realización de las tareas cotidianas. Inclusive, fortalecer distintos grupos musculares resulta fundamental para mantener la movilidad, la autonomía y la calidad de vida. Sin embargo, el especialista indicó que la dificultad para abrir frascos o cargar bolsas puede ser una señal de pérdida de fuerza en las manos y los antebrazos, aunque también podría estar relacionada con el dolor o la artrosis.

Ante ello, el especialista recomendó evaluar la fuerza general y fortalecer el agarre mediante caminatas de entre 20 y 30 segundos con una carga en cada mano, ajustada a la capacidad física de cada persona. Asimismo, levantarse de una silla fortalece los glúteos y los cuádriceps, además de trabajar el equilibrio y la movilidad. López sugirió comenzar con una silla alta y apoyo de las manos si es necesario, reduciendo la ayuda progresivamente. Después, se puede aumentar la dificultad con una silla más baja, cargas adicionales y ejercicios como el puente de cadera, conforme comparte la plataforma Telva.