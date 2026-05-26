El camino hacia la Copa del Mundo 2026 está a la vuelta de la esquina y la expectativa es total. Por primera vez en la historia, el torneo de fútbol más importante del planeta tendrá una triple ceremonia inaugural, pero los ojos de millones estarán puestos en el partido de apertura oficial y el primer gran show musical del torneo.

Si quieres saber qué artistas cantarán en la inauguración del Mundial 2026 en México, cuándo es y a qué hora sintonizar el espectáculo, en esta nota te contamos todos los detalles confirmados por la FIFA.

¿Cuándo y dónde es la inauguración del Mundial 2026 en México?

La gran fiesta del fútbol comenzará oficialmente el jueves 11 de junio de 2026. El escenario elegido no podría ser más emblemático: el histórico Estadio Azteca de la Ciudad de México, el primer recinto en albergar tres Copas del Mundo en la historia.

El evento musical iniciará aproximadamente 90 minutos antes del pitazo inicial del partido inaugural, donde la Selección de México se enfrentará a su similar de Sudáfrica.

Lista completa de artistas confirmados para el Estadio Azteca

La FIFA ha preparado un espectáculo que rinde homenaje a la rica cultura e identidad mexicana, fusionando ritmos folclóricos tradicionales con el pop, el rock y el género urbano internacional. Los artistas que se subirán al escenario del Estadio Azteca el 11 de junio son:

J Balvin: El astro colombiano llevará la cuota de reggaetón y ritmo urbano a las tribunas del Azteca.

El astro colombiano llevará la cuota de reggaetón y ritmo urbano a las tribunas del Azteca. Alejandro Fernández: La música vernácula y el mariachi estarán representados por una de las voces más importantes de México.

La música vernácula y el mariachi estarán representados por una de las voces más importantes de México. Maná: La legendaria banda de rock en español aportará sus grandes éxitos globales a la celebración.

La legendaria banda de rock en español aportará sus grandes éxitos globales a la celebración. Belinda: El pop mexicano brillará con la participación de la intérprete y actriz.

El pop mexicano brillará con la participación de la intérprete y actriz. Danny Ocean: El cantante y productor venezolano pondrá a bailar a los asistentes con su característico estilo de pop latino.

El cantante y productor venezolano pondrá a bailar a los asistentes con su característico estilo de pop latino. Los Ángeles Azules: La cumbia sonidera directamente desde Iztapalapa para todo el mundo.

La cumbia sonidera directamente desde Iztapalapa para todo el mundo. Lila Downs: Aportará la profundidad cultural e indígena de la música tradicional mexicana.

Aportará la profundidad cultural e indígena de la música tradicional mexicana. Tyla: La estrella internacional sudafricana será la invitada global del show, conectando musicalmente con el rival de la selección mexicana.

¿Sonará el himno oficial en México?

Aunque las presentaciones en vivo se centrarán en la lista de artistas antes mencionada, la FIFA confirmó que la música del torneo estará enmarcada por el himno oficial de la Copa del Mundo 2026, titulado “Dai Dai”, interpretado por la colombiana Shakira y el cantante nigeriano Burna Boy.

¿Dónde ver la ceremonia de apertura del Mundial 2026?

La transmisión en vivo de la ceremonia de inauguración y el partido México vs. Sudáfrica se podrá seguir a través de las señales oficiales de televisión abierta y plataformas de streaming con derechos de transmisión de la FIFA en cada país, garantizando una cobertura total desde tempranas horas del jueves 11 de junio.

¿Quiénes tocarán en la inauguración en Canadá y Estados Unidos?

Toronto, Canadá (BMO Field / Estadio de Toronto)

Fecha: Viernes 12 de junio de 2026 (Partido: Canadá vs. Bosnia y Herzegovina).

Viernes 12 de junio de 2026 (Partido: Canadá vs. Bosnia y Herzegovina). Enfoque: Un concepto inspirado en un mosaico cultural que refleja la diversidad de sus comunidades.

Un concepto inspirado en un mosaico cultural que refleja la diversidad de sus comunidades. Artistas confirmados:

Michael Bublé

Alanis Morissette

Alessia Cara

Jessie Reyez

Elyanna

Nora Fatehi

Sanjoy

Vegedream

William Prince

Los Ángeles, EE. UU. (SoFi Stadium / Estadio de Los Ángeles)