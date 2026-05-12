La Copa Mundial de la FIFA 2026 no solo será la más grande de la historia por contar con 48 selecciones, sino también la más compleja en términos de logística y transmisiones. Por primera vez, tres naciones (México, Estados Unidos y Canadá) unirán fuerzas para albergar 104 partidos, lo que plantea un desafío importante para los aficionados: entender los husos horarios y las sedes para no perderse ni un solo minuto de acción. Con la inauguración pactada para el 11 de junio de 2026 en el Estadio Azteca, la expectativa crece. Aquí te conamos todo lo que necesitas saber sobre los horarios de los juegos y cómo se repartirán los encuentros entre las 16 ciudades anfitrionas.

La diferencia horaria entre las sedes y el resto del mundo

El Mundial 2026 se jugará a través de cuatro zonas horarias principales en Norteamérica. Esto significa que mientras en Nueva York el sol se está ocultando, en Vancouver todavía será media tarde. Para los espectadores internacionales en España, Argentina o el resto de Latinoamérica, esto es crucial.

Las zonas horarias de las sedes:

Tiempo del Pacífico (PT): Vancouver, Seattle, San Francisco y Los Ángeles. (UTC-7 en verano). Tiempo de la Montaña (MT): Denominación que aplica principalmente a zonas de conexión, aunque la mayoría de sedes se agrupan en las otras tres. Tiempo del Centro (CT): CDMX, Guadalajara, Monterrey, Dallas, Houston y Kansas City. (UTC-6 en verano). Tiempo del Este (ET): Toronto, Boston, Nueva York, Filadelfia, Miami y Atlanta. (UTC-4 en verano).

¿Qué significa esto para el espectador?

Si un partido inicia a las 18:00 horas en la Ciudad de México, en Nueva York ya serán las 20:00 horas, mientras que en Los Ángeles apenas serán las 16:00 horas. Para los países sudamericanos como Argentina o Chile, los horarios suelen estar entre 2 y 3 horas. En Perú, Colombia y Ecuador una hora adelantados respecto a la CDMX, lo que facilitará el consumo de los partidos nocturnos.

En el caso de España y Europa, la diferencia es más drástica: los partidos que se jueguen tarde en la costa oeste de EE. UU. (19:00 PT) se verán a las 04:00 AM del día siguiente en Madrid o París.

¿Cómo se repartieron los partidos entre las 16 sedes del Mundial 2026?

La distribución de los partidos ha sido estratégica, buscando minimizar los traslados de los equipos y maximizar la asistencia de los fans. De los 104 encuentros programados, la mayor carga recae sobre Estados Unidos, mientras que México y Canadá tendrán una participación histórica en las rondas iniciales.

Estados Unidos (11 sedes): Albergará un total de 78 partidos . Ciudades como Dallas (AT&T Stadium) y Los Ángeles (SoFi Stadium) serán protagonistas. Además, Estados Unidos recibirá todos los encuentros a partir de los cuartos de final, incluyendo la gran final en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Albergará un total de . Ciudades como Dallas (AT&T Stadium) y Los Ángeles (SoFi Stadium) serán protagonistas. Además, Estados Unidos recibirá todos los encuentros a partir de los cuartos de final, incluyendo la gran final en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. México (3 sedes): El país tendrá 13 partidos . El Estadio Azteca (CDMX) hará historia al ser el primero en recibir tres inauguraciones mundialistas. Guadalajara (Estadio Akron) y Monterrey (Estadio BBVA) también serán escenarios de la fase de grupos y rondas eliminatorias iniciales.

El país tendrá . El Estadio Azteca (CDMX) hará historia al ser el primero en recibir tres inauguraciones mundialistas. Guadalajara (Estadio Akron) y Monterrey (Estadio BBVA) también serán escenarios de la fase de grupos y rondas eliminatorias iniciales. Canadá (2 sedes): Vancouver y Toronto se repartirán 13 partidos, marcando la primera vez que el país de la hoja de maple organiza una Copa del Mundo masculina absoluta.

Calendario y horarios estimados de los partidos

Aunque la FIFA ajusta los horarios definitivos según los derechos televisivos, ya existen bloques establecidos para asegurar una cobertura global. Los horarios de inicio se han diseñado para que el público europeo pueda ver los juegos de la mañana/tarde, y el público asiático los de la noche/madrugada.

Los bloques de inicio previstos (hora local de la sede) son:

Bloque Matutino: 11:00 AM – 13:00 PM.

11:00 AM – 13:00 PM. Bloque Vespertino: 15:00 PM – 18:00 PM.

15:00 PM – 18:00 PM. Bloque Estelar/Nocturno: 20:00 PM – 21:00 PM.

El partido inaugural el 11 de junio en el Estadio Azteca está previsto para las 13:00 horas (tiempo del centro de México), lo que permitirá una audiencia masiva tanto en el continente americano como en el prime time europeo.

Fechas clave que debes marcar en tu calendario

Para que no te tome por sorpresa, aquí tienes los hitos más importantes del calendario oficial:

Fase de Grupos: Del 11 de junio al 27 de junio de 2026. Habrá días con hasta 6 partidos simultáneos o escalonados.

Del 11 de junio al 27 de junio de 2026. Habrá días con hasta 6 partidos simultáneos o escalonados. Ronda de 32 (Dieciseisavos): Del 28 de junio al 3 de julio. Es la nueva fase añadida por la expansión de equipos.

Del 28 de junio al 3 de julio. Es la nueva fase añadida por la expansión de equipos. Octavos de Final: Del 4 al 7 de julio. Coincidiendo con el Día de la Independencia en EE. UU.

Del 4 al 7 de julio. Coincidiendo con el Día de la Independencia en EE. UU. Cuartos de Final: Del 9 al 11 de julio. Se jugarán en Los Ángeles, Kansas City, Miami y Boston.

Del 9 al 11 de julio. Se jugarán en Los Ángeles, Kansas City, Miami y Boston. Semifinales: 14 y 15 de julio en Dallas y Atlanta.

14 y 15 de julio en Dallas y Atlanta. Gran Final: 19 de julio de 2026 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Consejos para seguir el Mundial sin perderte en el tiempo

Dada la magnitud del evento, los expertos recomiendan utilizar herramientas digitales para sincronizar calendarios. Si planeas viajar a las sedes o simplemente cubrir el evento de manera digital, recuerda:

Configura tu reloj en UTC: Es la base más fiable para calcular diferencias con las sedes. Verifica el horario de verano: México y Estados Unidos tienen reglas distintas sobre el cambio de hora, aunque en junio/julio la mayoría de las sedes estarán en sus respectivos horarios de verano. Sigue las redes oficiales: La FIFA lanzará una aplicación actualizada que ajustará automáticamente los horarios de los 104 partidos a la ubicación actual de tu dispositivo.

El Mundial 2026 será una experiencia sin precedentes. Con tres países anfitriones y una logística que abarca casi todo un continente, estar informado sobre los horarios y husos de México, Estados Unidos y Canadá es la mejor estrategia para disfrutar del torneo más grande del planeta.