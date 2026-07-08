John Stones transformó el dramático accidente de Jordan Henderson en una pesada broma que dejó en shock a Thomas Tuchel. (Foto: X Selección Inglesa)
John Stones transformó el dramático accidente de Jordan Henderson en una pesada broma que dejó en shock a Thomas Tuchel. (Foto: X Selección Inglesa)
Por Paolo Valdivia

El Mundial siempre nos deja historias memorables, pero la que acaba de protagonizar la selección de Inglaterra roza lo surrealista. Lo que debió ser una noche de celebración absoluta tras vencer a México, se ha transformado en una pesadilla médica para Jordan Henderson y en el escenario de una de las bromas más pesadas del torneo, cortesía de John Stones.

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