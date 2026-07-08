El Mundial siempre nos deja historias memorables, pero la que acaba de protagonizar la selección de Inglaterra roza lo surrealista. Lo que debió ser una noche de celebración absoluta tras vencer a México, se ha transformado en una pesadilla médica para Jordan Henderson y en el escenario de una de las bromas más pesadas del torneo, cortesía de John Stones.

Aquí te contamos los detalles de la absurda lesión del mediocampista y cómo reaccionó el seleccionador Thomas Tuchel ante el caos en el vestuario y a la broma que le hizo el defensa del Manchester City.

La pesada broma de John Stones a Thomas Tuchel en el vestuario

En medio de la tensión por el estado de Henderson, el defensor John Stones decidió que era el momento perfecto para meter un susto de muerte a su director técnico. Aprovechando el desconcierto general, Stones armó un revuelo en el vestuario haciendo creer a todos que la situación de su compañero era catastrófica, jugando con los nervios de un ya estresado Thomas Tuchel.

John Stones 🕺😂



The energy in the changing room last night 🔥 pic.twitter.com/mKqId1pnyJ — England (@England) July 6, 2026

La broma escaló rápido, dejando al estratega alemán al borde del colapso antes de que se revelara la verdad sobre el estado real (aunque aun así grave) del futbolista del Ajax.

¿Cómo se lesionó Jordan Henderson?

La euforia tras el pitazo final contra México desató la locura en el plantel inglés. Sin embargo, Jordan Henderson llevó la celebración demasiado lejos (literalmente). Al intentar saltar una valla publicitaria para festejar con los aficionados, el jugador perdió el equilibrio y sufrió una aparatosa caída.

That Henderson arm break.

It’s NASTY.

*NB: I didn’t put the sound over this 😵‍💫 pic.twitter.com/NdHO9Q64sD — Greg Scott (@GregScottTV) July 6, 2026

Aunque los primeros reportes hablaban de un fuerte golpe en el hombro, las alarmas se encendieron por completo al evaluar su extremidad. El diagnóstico definitivo fue demoledor: una grave lesión en la muñeca que requiere pasar por el quirófano de manera inmediata, despidiéndose oficialmente de lo que resta de la Copa del Mundo.

Thomas Tuchel tenía fe de que no fuese tan grave

Tras el incidente y la broma pesada en el vestuario, el seleccionador inglés compareció ante los medios visiblemente afectado por la baja, pero aclarando la situación de su dirigido.

“Me da pena que Jordan se haya lesionado la muñeca. Tiene muy mala pinta. Es una lesión bastante grave y no concuerda con la noticia de que Jordan ya no esté con nosotros. El médico me dijo que está en el hospital”, declaró Tuchel de forma tajante.

El técnico no ocultó su frustración, ya que pierde a una de sus piezas de experiencia de cara a las rondas eliminatorias más cruciales del torneo.

Parte médico: Henderson directo al quirófano y adiós a la Copa del Mundo

Pocas horas después del partido, el cuerpo médico de los “Three Lions” confirmó las peores sospechas. Jordan Henderson necesita someterse a una cirugía en la muñeca para corregir el daño sufrido en la caída.

Con los tiempos de recuperación estimados en varias semanas, el mediocampista se despidió formalmente de la concentración inglesa. Una baja sensible en lo deportivo y un recordatorio de que, a veces, las vallas publicitarias son el rival más peligroso de la cancha.