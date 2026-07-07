El delantero belga encendió las redes sociales tras sellar la goleada ante Estados Unidos replicando el viral movimiento de Donald Trump. (Foto: Captura de video @DSports)
El delantero belga encendió las redes sociales tras sellar la goleada ante Estados Unidos replicando el viral movimiento de Donald Trump. (Foto: Captura de video @DSports)
Por Paolo Valdivia

El Mundial 2026 nos está regalando momentos históricos, pero pocos tan virales y cargados de tensión como el que se vivió en los octavos de final entre Bélgica y Estados Unidos. Más allá del contundente resultado que dejó fuera al conjunto norteamericano, las miradas del mundo entero se posaron sobre Romelu Lukaku y su demoledora celebración en el tiempo de descuento.

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