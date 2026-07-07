El Mundial 2026 nos está regalando momentos históricos, pero pocos tan virales y cargados de tensión como el que se vivió en los octavos de final entre Bélgica y Estados Unidos. Más allá del contundente resultado que dejó fuera al conjunto norteamericano, las miradas del mundo entero se posaron sobre Romelu Lukaku y su demoledora celebración en el tiempo de descuento.

El histórico goleador belga no solo selló la clasificación de los “Diablos Rojos”, sino que desató la polémica al replicar el característico baile de Donald Trump frente a la afición estadounidense.

Bélgica aplasta el sueño americano en octavos de final

El partido fue un monólogo europeo de principio a fin. El equipo estadounidense sucumbió ante la efectividad de una Bélgica inspirada, liderada por un brillante Charles De Ketelaere, quien se despachó con un doblete, y Hans Vanaken, encargado de encaminar el rumbo del encuentro.

Sin embargo, la estocada final llegó desde el banquillo. Romelu Lukaku, que ingresó en la segunda mitad para refrescar el ataque, redondeó la goleada en los minutos de descuento. Pero lo que parecía un gol más para la estadística se convirtió de inmediato en el video más compartido del torneo.

La provocativa celebración de Lukaku y el baile de Donald Trump

Tras enviar el balón al fondo de la red, Lukaku desató la locura belga con una dedicatoria muy particular. Primero, se llevó las manos a las orejas desafiando el ruido del estadio y se dirigió hacia el banderín de córner. Fue allí donde comenzó a realizar el característico movimiento de brazos y hombros asociado al expresidente estadounidense Donald Trump, un gesto al que rápidamente se sumaron varios de sus compañeros en tono de burla.

La selección de #Belgica se burla de Trump y en su casa. pic.twitter.com/sQEwyKqM3L — ZuritaCarpio (@ZuritaCarpio) July 7, 2026

La imagen no tardó en encender las redes sociales, dividiendo opiniones entre quienes lo vieron como una provocación innecesaria y quienes lo consideraron una genialidad de folklore futbolístico en plena Copa del Mundo.

“Mucha rabia”: Tielemans revela el motivo detrás de la burla de Bélgica

¿Por qué tanta hostilidad por parte del combinado belga? La respuesta la dio el propio capitán, Youri Tielemans, al término del encuentro. El vestuario europeo arrastraba un profundo malestar con las decisiones administrativas previas al partido, específicamente por la controvertida resolución de la FIFA de anular la tarjeta roja del delantero estadounidense Folarin Balogun para permitirle jugar los octavos de final.

“No vamos a ocultarlo, tuvimos una reunión cuando nos enteramos de la noticia. Dijimos que teníamos que hablar en el campo. Eso es lo que hicimos hoy. Estoy muy orgulloso del equipo”, declaró Tielemans a la cadena RTBF.

La “rabia” contenida se transformó en combustible sobre el césped y, finalmente, en una irónica coreografía que ya forma parte de la historia de este Mundial.

También celebraron en el vestuario

😅🇧🇪🇺🇸 Los jugadores de Bélgica hicieron el “BAILE DE TRUMP” festejando en el vestuario. pic.twitter.com/jz2YgoM6K7 — Sudanalytics (@sudanalytics_) July 7, 2026

Los jugadores de la selección de Bélgica también hicieron la celebración en tono de burla hacia Donald Trump con su baile en el vestuario mientras sonaba la canción “YMCA” de la banda Village People. Bélgica avanza a cuartos de final con el fútbol afilado y los ánimos por las nubes.