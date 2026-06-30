El Mundial 2026 está dejando momentos históricos, pero la clasificación de la Selección de Paraguay a los octavos de final tras eliminar a Alemania quedará grabada en las páginas doradas del fútbol ‘Guaraní’. La gran figura del encuentro fue, sin lugar a dudas, el arquero Orlando Gill, quien no solo detuvo el poderío teutón, sino que también le dio una respuesta categórica a sus detractores más implacables. Entre todas las críticas que Gill arrastraba antes de este partido consagratorio, una resonó con más fuerza que ninguna: la de la leyenda del arco paraguayo, José Luis Chilavert.

¿Qué fue lo que dijo Chilavert sobre Orlando Gill?

Fiel a su estilo polémico y sin filtros, José Luis Chilavert había apuntado directamente contra las condiciones y la actitud de Orlando Gill en el arco de la Albirroja después de la goleada en el debut ante Estados Unidos. La frase del ex guardameta histórico no tardó en viralizarse y generar un profundo debate en los medios deportivos:

“No habla, juega mudo. El fútbol es comunicación, más para el arquero”.

Con estas palabras, ‘Chila’ cuestionó la falta de liderazgo vocal de Gill, asegurando que un portero de selección necesita mandar, gritar y ordenar a su defensa con personalidad, algo que, según su óptica, el actual arquero paraguayo no estaba haciendo de la manera correcta.

Orlando Gill, que debutó en 2025 con Paraguay ante la selección peruana, fue la figura ante Alemania en el Mundial. (Foto: AFP)

La esposa de Gill respondió en redes

Melissa Ávalos, pareja del futbolista, habló en redes sociales dando un descargo muy fuerte contra Chilavert: “¿Hoy él es todo eso porque no quiso firmar contigo? ¿Por qué no te eligió? Porque hasta hace unos meses atrás él era el mejor en tus conversaciones. Gente de m... que hace mal por no darles el gusto y sale a quemar a las personas psicológicamente”.

De las críticas a la gloria: Gill fue el héroe ante Alemania

La mejor respuesta de Orlando Gill no llegó a través de los micrófonos, sino en el césped. En el trascendental partido de dieciseisavos de final contra Alemania, el arquero ‘Guaraní’ tuvo una actuación soberbia, sacando pelotas con destino de gol y mostrando una seguridad digna de los grandes de la historia.

Al término del encuentro, las redes sociales estallaron a favor de Gill, inundándose de memes y mensajes dirigidos a Chilavert, recordándole que el actual portero de Paraguay no necesita hablar para hacerse sentir; le basta con tapar balones imposibles.

Con la clasificación en el bolsillo y la confianza por las nubes, Orlando Gill ha demostrado que el arco de Paraguay está en buenas manos, callando los cuestionamientos y ganándose el respeto de todo un país que hoy sueña en grande en este Mundial 2026.