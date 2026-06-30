José Luis Chilavert, excapitán de la selección de Paraguay, fue muy crítico con Orlando Gill pero el actual golero 'Guaraní' hizo una actuación admirable contra Alemania. (Foto: Getty Images)
José Luis Chilavert, excapitán de la selección de Paraguay, fue muy crítico con Orlando Gill pero el actual golero 'Guaraní' hizo una actuación admirable contra Alemania. (Foto: Getty Images)
Por Paolo Valdivia

El Mundial 2026 está dejando momentos históricos, pero la clasificación de la Selección de Paraguay a los octavos de final tras eliminar a Alemania quedará grabada en las páginas doradas del fútbol ‘Guaraní’. La gran figura del encuentro fue, sin lugar a dudas, el arquero Orlando Gill, quien no solo detuvo el poderío teutón, sino que también le dio una respuesta categórica a sus detractores más implacables. Entre todas las críticas que Gill arrastraba antes de este partido consagratorio, una resonó con más fuerza que ninguna: la de la leyenda del arco paraguayo, José Luis Chilavert.

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