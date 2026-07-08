La vibrante clasificación de Argentina a los octavos de final tras vencer 3 a 2 a Egipto en el Mundial 2026 dejó mucho más que goles y emociones en la cancha. Tras el pitazo final, las cámaras captaron un tenso cruce entre el entrenador de los ‘Faraones’, Hossam Hassan, y el cuerpo arbitral encabezado por François Letexier. Sin embargo, lo que más llamó la atención a nivel global fue el particular gesto del estratega: cruzar los brazos firmemente a la altura de las muñecas.

Aunque para muchos espectadores casuales pasó como una protesta airada común, esta señal esconde un significado mucho más profundo y reglamentario en el fútbol moderno.

El tenso momento de Hossam Hassan en el Argentina vs. Egipto

Con el marcador 3-2 en contra y la eliminación consumada, la impotencia se apoderó del banquillo egipcio. Fue en ese instante cuando Hossam Hassan se plantó frente al colegiado principal realizando de forma reiterada la señal de la “X” con sus muñecas en alto.

El gesto no era una simple queja por tiempo añadido o un fallo táctico; se trata del gesto universal contra el racismo instaurado oficialmente en los reglamentos de competencia de la FIFA. Al ejecutarlo, Hassan buscaba denunciar de manera inmediata un presunto episodio de discriminación o insultos racistas provenientes desde las tribunas o el entorno del campo de juego.

¿Qué significa el gesto de los brazos cruzados en el fútbol?

Aprobado formalmente por el Congreso de la FIFA, el cruce de brazos en forma de “X” a la altura de las muñecas es la señal internacional para activar de manera obligatoria el protocolo antirracismo de tres pasos.

Cualquier protagonista en la cancha —ya sean jugadores, entrenadores o los propios árbitros— puede emplear este lenguaje visual para comunicar que se está viviendo una situación de abuso discriminatorio. Su principal ventaja es que rompe las barreras idiomáticas y alerta de inmediato a las autoridades de seguridad y transmisión televisiva para que tomen cartas en el asunto.

El protocolo de la FIFA contra el racismo y cómo funciona

Cuando se realiza este gesto, el cuerpo arbitral está facultado (y obligado) a iniciar una serie de medidas drásticas de forma escalonada:

Paso 1 (Interrupción): Se detiene el partido y se emite un anuncio por los altavoces del estadio exigiendo el cese de los insultos de manera inmediata.

Se detiene el partido y se emite un anuncio por los altavoces del estadio exigiendo el cese de los insultos de manera inmediata. Paso 2 (Suspensión temporal): Si la conducta persiste, el árbitro ordena a los equipos retirarse a los vestuarios por un tiempo determinado.

Si la conducta persiste, el árbitro ordena a los equipos retirarse a los vestuarios por un tiempo determinado. Paso 3 (Abandono definitivo): Si tras la reanudación el problema continúa, el partido se suspende de forma permanente y el equipo infractor pierde los puntos.

Antecedentes en el fútbol: Los casos de Vinícius Jr. y Gianluca Prestianni

El uso de este mecanismo no es nuevo y responde a una dolorosa tendencia que el fútbol busca erradicar. Uno de los mayores impulsores de estas medidas drásticas ha sido Vinícius Jr. El delantero brasileño del Real Madrid ha sido blanco de constantes ataques racistas en diversos estadios de España, lo que obligó a las instituciones a endurecer las normativas y visibilizar estas señales de auxilio dentro de la cancha.

Otro caso que encendió las alarmas en el fútbol europeo y sudamericano involucra al joven talento argentino Gianluca Prestianni. Durante su paso por el fútbol de Portugal y en partidos de alta tensión, el extremo también sufrió episodios de hostilidad extrema y amenazas por parte de sectores radicales, lo que reabrió el debate sobre la vulnerabilidad de los futbolistas ante los insultos discriminatorios y la necesidad de aplicar con severidad el gesto de las muñecas cruzadas.