Con la llegada de las fiestas, llegan los preparativos para la esperada cena navideña. La preparación del pavo, la ensalada, el puré de camote y otras recetas para la (tan ansiada) noche buena empiezan a tomar protagonismo. Y aunque es inevitable disfrutar de estos platillos y caer en los excesos durante la Navidad, lo cierto es que en estas ocasiones puede que el cuerpo pida algún tipo de compensación. El ejercicio, por ejemplo, puede ser tu gran aliado para regresar a ese aclamado balance.

La revista Vogue reveló algunos puntos que podemos tener en cuenta a la hora de elegir un ejercicio para el día siguiente de una noche de excesos alimenticios. En primer lugar, aunque nos sorprenda, el cardio no es lo más recomendable. Hay que tener en cuenta que el cuerpo no acumula grasa ni sube de peso de un día para otro, por lo que la noche anterior no va a causar mayor daño. Lo cierto es que sí se da una acumulación de líquidos, y por ello nos podemos sentir más hinchadas que de costumbre.

Justamente para eliminar aquél líquido de los excesos de la noche anterior, el ejercicio físico es un gran aliado. Lo recomendable es continuar con nuestra rutina de ejercicios diaria, siendo conscientes que una noche no va arruinarlo todo.

En el caso que querramos sumar más, podemos tomar algunas medidas como aumentar el gasto enérgico diario. Eso quiere decir: quemar más calorías. Para ello, podemos aumentar nuestra actividad física en el día como caminar al trabajo o subir las escaleras en lugar de usar el ascensor.

También, podemos optar por un entrenamiento combinado- cardio y fuerza- si queremos lograr un resultado más efectivo. Este tipo de entrenamientos aseguran la perdida de peso de calidad: baja de grasa y aumento de masa muscular. A su vez, se recomienda tener en cuenta las sesiones extra de cardio o los ejercicios metabólicos como opciones añadidas.