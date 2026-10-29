El cuidado del hígado está relacionado con diversos hábitos cotidianos, desde la alimentación hasta el consumo de determinadas bebidas. Aunque muchas personas suelen prestar atención a la cantidad de azúcar que ingieren o intentan moderar el consumo de cerveza, existe otro aspecto que podría pasar desapercibido y que merece especial atención. Un especialista en nutrición avanzada ha advertido sobre los efectos que puede tener una bebida habitual en determinados contextos, especialmente cuando su consumo se repite con frecuencia. La preocupación se centra en cómo el organismo procesa ciertas sustancias y las consecuencias que podrían aparecer con el paso del tiempo. Descubre qué advierte el especialista y cuáles son las recomendaciones para cuidar la salud del hígado.

¿CUÁL ES LA BEBIDA QUE MÁS PREOCUPA POR SUS EFECTOS EN EL HÍGADO?

Los licores fuertes y las bebidas con una elevada concentración de alcohol son las opciones que Chris Diaz, especialista en nutrición avanzada, señala como motivo de preocupación para la salud hepática. Su advertencia pone el foco en productos que pueden consumirse en reuniones sociales, celebraciones o durante los fines de semana, sin considerar necesariamente sus posibles consecuencias.

El especialista sostiene que el problema no se limita a la cerveza o las bebidas azucaradas. De hecho, afirma: “La peor bebida para tu hígado no son los refrescos azucarados ni la cerveza”. Su explicación apunta a los efectos que puede tener el alcohol cuando el organismo debe procesarlo repetidamente.

Según esta perspectiva, beber de manera habitual puede representar una carga para el hígado, incluso cuando la persona considera que su consumo no es excesivo. Por ello, la graduación alcohólica y la frecuencia de ingesta son aspectos importantes al evaluar los riesgos.

Bebidas alcohólicas. (Pixabay)

¿QUÉ OCURRE EN EL HÍGADO CUANDO EL CUERPO PROCESA EL ALCOHOL?

Cuando el organismo recibe alcohol, el hígado trabaja para metabolizarlo. Durante este proceso aparece el acetaldehído, un compuesto tóxico que puede provocar inflamación y perjudicar las células hepáticas. Asimismo, puede interferir con los mecanismos naturales de reparación del órgano.

La exposición frecuente a esta sustancia puede contribuir al deterioro de la función hepática. Diaz advierte que beber dos tragos diarios de determinadas bebidas alcohólicas podría generar consecuencias si el hábito se mantiene durante períodos prolongados.

El riesgo no desaparece necesariamente por consumir alcohol solo los fines de semana. Cada ingesta obliga al hígado a procesar estas sustancias, independientemente del día en que se produzca, según explica el diario As.

¿CÓMO SE PUEDE DISMINUIR EL RIESGO DE DAÑAR EL HÍGADO?

Reducir el consumo de alcohol es una medida importante para proteger la salud hepática. Entre las recomendaciones mencionadas por el especialista figuran espaciar las ocasiones de consumo, elegir bebidas con menor graduación alcohólica y alternarlas con agua.

También aconseja establecer días sin alcohol. Sin embargo, estas medidas no eliminan completamente los riesgos, pues ninguna bebida alcohólica es inocua y el agua no neutraliza sus efectos.

Por ello, disminuir la cantidad y la frecuencia puede ayudar a reducir la exposición al alcohol. Evitar su consumo es la opción de menor riesgo para el hígado.

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