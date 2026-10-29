Ni cerveza ni gaseosas: especialista advierte cuál es la bebida que más preocupa por sus efectos en el hígado | Foto: Pexels
Ni cerveza ni gaseosas: especialista advierte cuál es la bebida que más preocupa por sus efectos en el hígado | Foto: Pexels
Por José Templo

El cuidado del hígado está relacionado con diversos hábitos cotidianos, desde la alimentación hasta el consumo de determinadas bebidas. Aunque muchas personas suelen prestar atención a la cantidad de azúcar que ingieren o intentan moderar el consumo de cerveza, existe otro aspecto que podría pasar desapercibido y que merece especial atención. Un especialista en nutrición avanzada ha advertido sobre los efectos que puede tener una bebida habitual en determinados contextos, especialmente cuando su consumo se repite con frecuencia. La preocupación se centra en cómo el organismo procesa ciertas sustancias y las consecuencias que podrían aparecer con el paso del tiempo. Descubre qué advierte el especialista y cuáles son las recomendaciones para cuidar la salud del hígado.

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