Por Redacción EC

La elección de no utilizar maquillaje, considerada muchas veces como una simple cuestión de comodidad o gusto personal, encierra una dimensión psicológica más profunda de lo que comúnmente se cree. Un estudio reciente ha permitido descubrir nuevas perspectivas sobre las razones y significados que existen detrás de esta decisión, poniendo en evidencia factores relacionados con la percepción de uno mismo, la validación social y el cuestionamiento de los modelos tradicionales de belleza. A continuación, te presentamos toda la información al respecto. La elección de no usar maquillaje, más allá de representar una simple ausencia dentro de la rutina estética, pone de manifiesto complejas conductas psicológicas, de acuerdo con recientes estudios mencionados por la doctora Tara Well, integrante del departamento de psicología de Columbia University. A continuación, te contamos todos los detalles sobre este interesante tema sobre psicología.