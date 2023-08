¿Nicola Porcella tiene dos propuestas para trabajar en TV de México? Esto comentó su representante

Durante estas semanas, la vida de Nicola Porcella ha cambiado de forma rotunda luego de su gran participación en ‘La Casa de los Famosos México’. Y es que, al parecer trabajo no le faltará al peruano y podrá cumplir con todos sus objetivos que tiene pensado para él y toda su familia. En esta nota, conoce de qué se trata.

¿QUÉ SE SABE SOBRE LAS PRESENTACIONES DE NICOLA PORCELLA EN MÉXICO?

La representante en México del actor, Yezmín Nader dio una entrevista a Infobae Perú y reveló que el exintegrante de ‘Esto es Guerra’ llevará a cabo una gran gira nacional por varias ciudades mexicanas, cuando salga del reality. La manager contó que tipo ‘meet and greet’ donde Porcella conocerá a sus seguidoras y agradecerá todo su apoyo en esta largar semanas.

“Queremos hacer una gira. No son shows... porque me pregunta, pero ¿él qué va a hacer, porque él no canta? Es un meet and greet. Porque las fans nos pedían constantemente que querían conocerlo. Las fans son parte responsable de estar donde estamos. Queremos ir a conocerlas, abrazarlas y decidimos hacer estos encuentros en centros comerciales y restaurantes dependiendo de la ciudad. Estamos muy felices, por ello”, dijo.

Según las redes sociales de la agencia mexicana Luna Agency, la gira de Nicola empezará el 1 de septiembre en Chetumal y terminará el 30 de septiembre por la Ciudad de México. Además, Yezmín aseguró que el peruano tiene dos fechas pactadas en los Estados Unidos.

¿CUÁLES SON LAS PROPUESTAS TELEVISIVAS DE NICOLA PORCELLA EN MÉXICO?

Asimismo, Yezmin Nader contó al mencionado medio que existen varias marcas comerciales que se encuentran interesadas en trabajar junto a Nicola Porcella, aunque en los próximos días ella y su equipo de trabajo agilizarán esos encuentros para que estos negocios sean aprovechados tanto para el peruano como para los interesados.

“Las empresas mexicanas han puesto sus ojos en él, pero creo que esto debe ser un trabajo en conjunto. Esto no sucede mágicamente, hay marcas interesadas, pero también hay que acercarnos a ellas. Tengo un equipo de trabajo especializado encargado de contactarse con ellos para trabajar con las marcas que vayan con la personalidad de Nicola y pueda trabajar con lo que le gusta”, detalló.

Por último, la mexicana reveló que el actor peruano cuenta con dos propuestas para formar parte de la televisión mexicana, pues esa industria de ese país es una de las más importantes de Latinoamérica. “Vienen grandes cosas para él, no solo a nivel personal, sino profesional. Se viene dos proyectos grandes de TV, pero aún no te puedo revelar hasta que empiece”, puntualizó.