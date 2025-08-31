La reciente visita de Nicola Porcella al Perú no solo ha estado marcada por momentos familiares y apariciones en televisión, sino también por reuniones que han despertado gran expectativa. Una de las más comentadas fue el encuentro que sostuvo con Jefferson Farfán, lo que abrió la puerta a rumores sobre una posible sociedad empresarial.

El interés creció aún más cuando el exchico reality compartió en redes sociales una fotografía junto al exfutbolista y al brasileño Rafael Cardoso, acompañada de frases que generaron intriga entre sus seguidores. Esta coincidencia ha motivado especulaciones sobre lo que podría estar en marcha. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿QUÉ HAY DETRÁS DEL ENCUENTRO ENTRE NICOLA PORCELLA Y JEFFERSON FARFÁN?

La publicación de Nicola Porcella no pasó inadvertida. En la imagen aparecía junto a Jefferson Farfán y Rafael Cardoso, acompañada de expresiones como “Se vienen cositas” y la conocida frase del exfutbolista, “Dame luz, bebé”.

Aunque podría parecer una simple reunión social, fuentes cercanas señalan que la cita habría tenido un trasfondo más serio, vinculado a planes de negocios.

Tanto Porcella como Farfán atraviesan etapas de crecimiento en sus respectivas carreras. El primero mantiene activa su agenda en Perú tras su paso por la televisión mexicana, mientras que el segundo ha sabido abrirse camino en el rubro empresarial. Esta coincidencia ha dado pie a la idea de que estarían evaluando un emprendimiento conjunto que, por ahora, se mantiene bajo reserva.

¿QUÉ OTRAS REUNIONES SOSTUVO NICOLA PORCELLA DURANTE SU ESTADÍA EN PERÚ?

El exintegrante de realities también protagonizó otro encuentro que levantó comentarios en la prensa: su visita a Fernando Muñiz, actual CEO de América Televisión. Este acercamiento generó rumores sobre un posible regreso a la pantalla chica, sin embargo, Porcella fue claro al señalar que no se trataba de eso.

“Fui por un tema totalmente fuera de TV, porque la persona con la que yo tuve la reunión ha trabajado muchos años en Televisa y era un tema de eso”, explicó durante una entrevista en el programa Amor y Fuego. Asimismo, no dudó en resaltar la trayectoria del ejecutivo mexicano: “Es tremendo tipo, tremendo profesional, creo que la verdad le va a hacer muy bien a la televisión en Perú”.

¿CÓMO SE DESARROLLA LA FACETA EMPRESARIAL DE JEFFERSON FARFÁN?

Alejado de las canchas, Jefferson Farfán ha consolidado una sólida carrera empresarial. Uno de sus proyectos más ambiciosos es el centro comercial KM40, en Lurín, que requirió una inversión de más de 55 millones de dólares y se ha convertido en un motor económico para la zona sur de Lima. El éxito de este mall ha motivado planes de expansión con un segundo complejo en agenda.

A la par, la “Foquita” creó la marca de ropa Madre, que funciona tanto en línea como en un espacio físico dentro del mismo KM40, posicionándose en el sector moda. Su experiencia también incluye un intento en el rubro gastronómico durante su estadía en Turquía, proyecto que no prosperó por la pandemia. Sin embargo, lejos de considerarlo un fracaso, el exfutbolista lo asumió como un aprendizaje que fortaleció su visión empresarial actual, según recoge Infobae.