Desde que la actriz Nidia Bermejo ingresó a “Al fondo hay sitio” con su personaje de Olinda Zapallal, la misteriosa ‘Tortolita’ de don Gilberto, ha sabido ganarse el cariño de la mayoría de los seguidores debido a su carisma frente a las cámaras. Sin embargo, durante los últimos días, la integrante de la serie nacional se encuentra en el ojo público debido a que obtuvo su residencia permanente en México junto a su novia, generando múltiples especulaciones en las redes sociales por una supuesta salida de l. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿QUÉ SE SABE SOBRE LA SUPUESTA SALIDA DE NIDIA BERMEJO EN “AL FONDO HAY SITIO” TRAS OBTENER LA RESIDENCIA PERMANENTE EN MÉXICO?

Hace poco, Nidia Bermejo, quien interpreta a Olinda en la serie “Al fondo hay sitio”, compartió junto a su novia, Lucía Covarrubias, a través de sus redes sociales que recibieron la residencia permanente en México, por lo que no dudaron en mostrar su emoción por la buena noticia ya que permitirá a ambas establecerse de manera legal en el país azteca e incluso desarrollarse profesionalmente en un mercado considerado muy competitivo.

Nidia Bermejo, quien interpreta a Olinda en la serie “Al fondo hay sitio”, compartió junto a su novia, Lucía Covarrubias, a través de sus redes sociales que recibieron la residencia permanente en México. Foto: Captura

“Muchas emociones. Valió la pena. Por fin, la residencia permanente, México”, escribió Nidia acompañada de una imagen de su pareja. Por su parte, Lucía también se pronunció y envió un mensaje: “Mexicanas por fin”. Ante esta publicación, los seguidores de la popular ‘Olinda’ se mostraron muy preocupados debido a que la artista podría salir de la serie, aunque hasta el momento la peruana no se ha pronunciado al respecto, generando que aumente las especulaciones en torno a este tema.

¿POR QUÉ VIRNA FLORES SE RETIRÓ DE “AL FONDO HAY SITIO”?

En el capítulo n°503 de “Al fondo hay sitio”, Lorena (Virna Flores), madre de Maripaz (Adriana Campos Salazar), puso fin a su participación en la serie cuando le comunicó a Tito (László Kovács) que tomó la decisión de terminar su relación amorosa porque ya no se sentía tranquila. Por ello, la actriz peruana ha dejado sorprendidos a sus seguidores debido a la decisión, por lo que no tardó en utilizar su Instagram oficial para mandar un emotivo mensaje.

“Ser parte de Al fondo hay sitio ha sido una experiencia muy linda, tanto profesional como personalmente, un trabajo en el que la premisa es divertirse, disfrutar y jugar”, escribió Flores, quien no explicó los motivos de su salida de la serie peruana.

Asimismo, se refirió sobre su hija en la ficción, Adriana Campos-Salazar, resaltando la gran conexión entre ambas: “No me canso de decirlo: es el mejor casting, madre e hija que podría haber. No solamente por el parecido fisco, sino por la gran química y hermosa energía”. Por su parte, se dirigió a Laszlo Kovacs, quien fue su pareja en la producción nacional: “No había tenido la oportunidad de trabajar contigo antes. Gracias por tu profesionalismo y generosidad”.

“Gracias por recibirme tan amablemente, por la buena onda siempre, por trabajar con tanta alegría (...) Gracias también a todas las personas que se divierten con nosotros desde sus casas. Me los llevo a cada uno en el corazoncito”, agregó.

¿POR QUÉ MÓNICA SÁNCHEZ RECHAZÓ ESTAR EN “AL FONDO HAY SITIO”, SEGÚN EFRAÍN AGUILAR?

Efraín Aguilar brindó una entrevista al programa ‘Café con la Chevez’ que se transmite por YouTube, donde reveló anécdotas de su carrera en todos estos años. Entre lo que contó, tocó el tema de Mónica Sánchez y su participación en ‘Al fondo hay sitio’. El productor peruano explicó que contactó a la actriz para que forme parte de la serie luego de verla en una obra; no obstante, ella tenía algunos prejuicios con dicha producción.

“Mónica llegó con ciertos prejuicios, se sentía una figura, pensaba que ‘Risas y salsa’, ‘Así es la vida’, ‘Mil oficios’ eran para ella cosas de segunda categoría. Mi misión era convencerla, le dije que era importante para su estabilidad económica, que la contrataba por un año”, sostuvo en al inicio.

Asimismo, el popular ‘Betito’ reveló que la actriz de 54 años le solicitó 24 horas para brindarle una respuesta con respecto a lo ofrecido, aunque luego le aceptó. “Me dijo que le habían dicho que yo era una persona muy correcta con los actores y yo le dije que, si a la semana no se sentía cómoda, se iba y ya yo veía qué hacer. Comenzamos y cayó a pelo, ella fue la única que no hizo taller. Le transformó la vida”, dijo el actor.

“Ella tiene una posición política muy opuesta, hemos discutido, pero seguimos siendo amigos de verdad, nos queremos mucho, nos extrañamos, esa amistad no se perderá nunca”, añadió el también político en relación con las diferentes ideologías políticas que tiene con ella, resaltando su gran amistad que perdura hasta la actualidad.