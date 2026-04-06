Por Redacción EC

A pocos días de las Elecciones Generales 2026, muchos ciudadanos se preguntan qué hacer si han perdido o les han robado el Documento Nacional de Identidad (DNI). Esta situación genera preocupación, sobre todo considerando que la jornada electoral se realizará el domingo 12 de abril, cuando millones de peruanos acudirán a las urnas para elegir al próximo presidente, así como a los miembros del Congreso y del Parlamento Andino. Aunque contar con un DNI válido es normalmente indispensable para sufragar, las autoridades han aclarado que, de manera excepcional, se permitirá votar incluso con un documento vencido, con el fin de asegurar que todos los ciudadanos puedan cumplir con su deber cívico. No obstante, se recomienda tramitar la renovación o un duplicado del DNI lo antes posible para evitar contratiempos durante la votación.