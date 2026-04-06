A pocos días de las Elecciones Generales 2026, muchos ciudadanos se preguntan qué hacer si han perdido o les han robado el Documento Nacional de Identidad (DNI). Esta situación genera preocupación, sobre todo considerando que la jornada electoral se realizará el domingo 12 de abril, cuando millones de peruanos acudirán a las urnas para elegir al próximo presidente, así como a los miembros del Congreso y del Parlamento Andino. Aunque contar con un DNI válido es normalmente indispensable para sufragar, las autoridades han aclarado que, de manera excepcional, se permitirá votar incluso con un documento vencido, con el fin de asegurar que todos los ciudadanos puedan cumplir con su deber cívico. No obstante, se recomienda tramitar la renovación o un duplicado del DNI lo antes posible para evitar contratiempos durante la votación.

No arruines tu voto: lo que debes hacer si perdiste tu DNI y deseas votar en las Elecciones Generales 2026

El subdirector de Vínculos y Archivo del Reniec, Jorge Puch Pardo, brindó precisiones sobre las acciones que deben tomar los ciudadanos en caso de extravío o sustracción del DNI, a fin de evitar inconvenientes durante la jornada electoral. “Lo recomendable es presentar una denuncia policial. Esta va a garantizar la seguridad de que ese documento se ha extraviado, se ha perdido o, en este caso, puede haber sido robado”, señaló a Infobae.

De igual manera, indicó que realizar esta denuncia resulta clave, ya que funciona como sustento para gestiones posteriores y resguarda al ciudadano ante un eventual uso fraudulento de su identidad. Además, puede ser presentada ante el Jurado Nacional de Elecciones como justificación en caso de no acudir a sufragar.

Por último, el representante insistió en la necesidad de registrar la denuncia y conservar el comprobante correspondiente, ya que este será un requisito clave. De este modo, el Jurado Nacional de Elecciones podrá analizar adecuadamente las solicitudes de dispensa presentadas por los ciudadanos junto con la documentación sustentatoria.

¿Hasta qué hora se puede ir a votar en las Elecciones Generales 2026? Esto dice la ONPE

La ONPE comunicó que la jornada electoral del domingo 12 de abril se desarrollará desde las 7:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde. En ese intervalo, los ciudadanos deberán presentarse en los centros de votación que les han sido asignados para cumplir con el proceso. Asimismo, la entidad precisó que este horario ha sido establecido con el objetivo de organizar la afluencia de personas y prevenir concentraciones masivas.

Esto pasará si no votas en las Elecciones Generales 2026: la escala de multas que debes conocer antes de los comicios

El próximo domingo 12 de abril será una fecha importante para la historia del Perú, debido a que se elige a nuevas autoridades, entre ellas al presidente de la república, quien gobernará el país por los siguientes cinco años. En ese sentido, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que la ciudadanía podrá conocer si fue seleccionada como miembro de mesa a través de sus plataformas oficiales (LINK). Sin embargo, si el día de las elecciones la persona que ocupa un cargo de titular o suplente decide no acudir a cumplir su función, recibirá una multa de S/ 275. Aunque tienen la oportunidad de justificar su inasistencia mediante excusas o justificaciones formales ante la ONPE o el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Así, en cuanto a la ciudadanía que no se acerque a su local de votación para emitir su voto, también serán acreedores de una sanción económica que dependerá de la clasificación del distrito del elector, según la Ley 28859. Es decir, si una persona vive en una zona considerada como pobreza extrema, la multa asciende a S/ 27.50, mientras que los que residen en comunas consideradas pobre, la multa es de S/ 55. En el caso de habitar en un distrito considerado no pobre, la multa llega a S/ 110. Por último, para conocer si una persona cuenta con una multa electoral, el JNE puso a disposición una página web (ENLACE) que permite conocer con solo DNI si fuiste sancionado.