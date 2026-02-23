No es Colombia, ni México: el país de Latinoamérica que recibe apoyo de China mediante transportes de última generación

Diversos son los países del mundo que actualmente gozan de un transporte público eficiente, y esto gracias a moderna línea de autobuses como la que hoy le otorga China a gobierno latinoamericano muy particular. Al respecto, ahora la noticia trasciende debido a no solo la alianza estratégica generada con la potencia asiática, sino también la modernización de flota a partir de la cual mandato puntual de América Latina, busca beneficiar a población con servicio de última generación.

EL PAÍS LATINOAMERICANO QUE NO ES MÉXICO NI COLOMBIA Y RECIBE FLOTA DE AUTOBUSES POR PARTE DE CHINA

Estableciéndose como el principal socio comercial de gran cantidad de países de América Latina, China hoy vuelve a llamar la atención de medios producto del otorgamiento de modernas unidades de transporte a gobierno que lidera Daniel Ortega.

De acuerdo a las precisiones realizadas de manera oficial, Nicaragua ha recibido flota ascendente a los 180 autobuses de última generación para el traslado de pasajeros, y desde febrero 2026 figurando disponibles en Managua.

Contando con tecnología de última generación, y aire acondicionado, frenos ABS y cámaras de seguridad que buscan modernizar el servicio de transporte público brindado, estas unidades de la marca Yutong de alguna manera contrarrestan la operatividad de envejecido sistema, y años de desuso bajo gestiones de dicho país latinoamericano.

LA CARRETERA DE PAÍS LATINOAMERICANO QUE FIGURA ADJUDICADA A RECONOCIDA EMPRESA CHINA

Gigante asiático busca consolidar su presencia en América Latina, y esto mediante la construcción de obras viales como la ruta cuyo tramo abarca las ciudades de Talca y Chillán.

Hoy vamos a referirnos a Chile y un gobierno que mediante el Ministerio de Obras Públicas (MOP), a inicios de marzo del 2021 le adjudicó a China Railway Construction Corporation (CRCC), la concesión de red de transporte con extensión ascendente a los 195 km aproximados.

“Esta carretera es la columna vertebral de nuestro país, si perdemos esta carretera quedamos desconectados ...“, destacaba Alfredo Moreno como titular de dicha entidad, y bajo la gestión de Sebastián Piñera, haciendo hincapié además en que la Ruta 5 Tramo Talca-Chillán iniciaría operaciones el 1 de abril del mismo año.

Desde entonces han transcurrido casi 5 años, y planteando desde el MOP a través de la histórica concesión otorgada al Consorcio CRCC, la realización de los siguientes trabajos contando con una inversión ascendente a los 800 millones de dólares hasta el 13 de marzo del 2053:

Ampliación a terceras pistas en un tramo de 30 km.

Construcción de un nuevo Puente Maule, enlaces, retornos, pasarelas y bahías de buses con pistas de aceleración y frenado, y calles de servicios .

. Edificación de proyectos de drenaje, iluminación y paisajismo, aceras peatonales, entre otros .

. Diseño de doble calzada por sentido en Baipás Talca que atravesará las comunas de San Rafael, Pelarco, Talca, Maule, San Javier y Villa Alegre, ubicadas en la Región del Maule .

. Implementación paulatina de un sistema de free flow que le permitirá a los usuarios poder ahorrar tiempos de desplazamiento.

Cabe resaltar según información compartida por parte de Diario Financiero, que hoy existe cierta tensión entre el gobierno de Chile mediante el MOP, y la empresa constructora china, CRCC, que ahora considera al proyecto como “inviable”, e intensificándose conflicto debido a la imposición de multas dirigidas a compañía asiática por “deficiencias en la mantención de la vía, retrasos administrativos y fallas operativas en un tramo cercano a los 200 kilómetros” de la Ruta 5.

