La psicología es importante para comprender el comportamiento de las personas, ya que estudia cómo pensamos, sentimos y actuamos en distintas situaciones. De hecho, a través de este campo, se pueden analizar procesos como las emociones, la personalidad, la toma de decisiones y las relaciones interpersonales. Esto resulta clave para mejorar la convivencia, resolver conflictos y promover el bienestar emocional. En ese sentido, en esta oportunidad, esta disciplina académica ha estudiado a las personas que suelen saludar al ingresar a algún lugar o establecimiento, un comportamiento que muchos interpretan como un gesto cotidiano de educación. No obstante, desde un punto de vista psicológico, esta conducta puede revelar ciertas conductas de la personalidad. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ SIGNIFICA SALUDAR AL INGRESAR A UN LOCAL, SEGÚN LA PSICOLOGÍA?

De acuerdo con la doctora en filosofía Vanessa LoBlue para Psychology Today, las personas que saludan al ingresar a algún lugar no son solo consideradas como educadas, sino también pueden contribuir a su bienestar psicológico y al fortalecimiento de las relaciones humanas. Y es que, este tipo de interacciones favorece la empatía y se asocia con una mayor inteligencia emocional.

Aunque se trata de un hábito positivo, no todas las personas lo adoptan con facilidad. Es decir, en el caso de quienes son más introvertidos o tímidos, puede resultarles complicado, en parte por el temor a no recibir respuesta o a enfrentar una reacción negativa. Por el contrario, quienes lo practican de manera natural suelen evidenciar mayor seguridad y autoconfianza, conforme comparte El Economista.

¿CUÁLES SON LAS CONSECUENCIAS DE DORMIR CON LA TELEVISIÓN PRENDIDA, SEGÚN LA PSICOLOGÍA?

Es habitual que una persona se quede dormida tras un largo día con la televisión encendida mientras ve algún programa. Sin embargo, para el departamento de Neurología de la Northwestern University Feinberg School of Medicine, publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, esto podría tener graves consecuencias para la salud si se mantiene el sonido del aparato y una exposición prolongada a la luz. De esta manera, según la investigación, esta situación puede generar estrés en el sistema cardiovascular y, como resultado, incrementar el riesgo de hipertensión, enfermedades coronarias y accidentes cerebrovasculares.

Inclusive, para la coordinadora del grupo de trabajo de Cronobiología de la Sociedad Española del Sueño, María José Martínez Madrid, sostuvo que el cerebro puede interpretar la luz artificial como si fuera natural, lo que reduce la producción de melatonina, hormona esencial para un sueño reparador. Eso no es todo, estímulos breves, como encender la luz para ir al baño o ir a tomar agua, pueden influir también en este proceso, conforme comparte El Tiempo. “El sistema circadiano es el encargado de organizar todos los ritmos que tienen lugar en nuestro cuerpo; entre ellos, el de sueño-vigilia. Sin melatonina, no vamos a poder conciliar el sueño o va a ser más superficial, fragmentado y con más despertares”, explicó.