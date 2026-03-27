La adopción de hábitos saludables resulta recomendada por parte de especialistas, y esto considerando también el cuidado del corazón a fin de evitar contraer enfermedades cardiovasculares. En ese sentido, y tomando en cuenta una alarmante cifra que revela entidad peruana especializada, ahora te compartimos información detallada entorno a un infarto agudo de miocardio, y la prevención englobada entorno a factor clave quizá pasado por alto al momento de registrarse situaciones riesgosas. Según lo detallan especialistas, y más allá del estilo de vida, existen otros elementos enmarcados en el perfil de alguien que podría padecerlo.

EL FACTOR CLAVE QUE PUEDE PREVENIRTE DE UN INFARTO, SEGÚN ESPECIALISTAS

Diariamente, y según lo da a conocer el Ministerio de Salud (Minsa), se terminan registrando más de 100 infartos en Perú, evidenciando ello una "señal clara de que debemos intervenir de forma decidida".

Así lo revelaba a fines de mayo de 2025, buscando redoblar esfuerzos en cuanto a prevención se refiere y concientizar a la población acerca de los riesgos cardiovasculares que enfrentan periódicamente como consecuencia del estrés, consumo de sustancias toxicas, entre otros factores clave.

Para referirnos a la prevención de dicho síndrome coronario agudo, y caracterizado por la aparición brusca de un cuadro de sufrimiento isquémico (falta de riego) a una parte del músculo del corazón, resulta importante incluir a las infecciones respiratorias dentro del listado de elementos que pueden terminar hasta salvándote la vida si los tomas en cuenta.

Te contamos además entorno a ese factor clave para la prevención de un infarto, que según el Minsa los cambios bruscos de temperatura pueden terminar provocándolo junto a derrames cerebrales y la formación de trombos o coágulos en las arterias, advirtiendo el Dr. Aldo Linares al respecto, que “el paso del calor al frío, o del frío al calor, debe realizarse de manera progresiva para permitir la aclimatación del organismo”.

SI CONSUMES ESTOS ALIMENTOS ULTRAPROCESADOS PODRÍAS PADECER DE UN INFARTO

Nueva evidencia científica revela hallazgos sorprendentes, y en esta ocasión puntual referente a los considerados alimentos ultraprocesados y el potencial riesgo para tu salud que trae consigo consumirlos.

Al respecto, te contamos que ha sido publicado en The American Journal of Medicine, un estudio de investigación a cargo de profesionales de la Facultad de Medicina Charles E. Schmidt de Florida Atlantic University (FAU), que explora si el consumo de ciertos productos con altas cantidades de azúcares, grasas, sal y aditivos químicos, termina relacionándose con el padecimiento de “infartos y accidentes cerebrovasculares”.

“Los UPF, como refrescos, snacks envasados ​​y carnes procesadas, constituyen actualmente una parte importante de la dieta de los estadounidenses y se sabe que contribuyen a la obesidad, la inflamación y los problemas metabólicos“, refieren desde dicha institución pública norteamericana para luego revelar lo siguiente entorno a descubrimiento sobre el impacto de dichos alimentos en la salud del ser humano:

Tras examinar datos nacionales de salud y dieta en Estados Unidos, los resultados hoy evidencian que los “adultos con el mayor consumo de UPF tenían un riesgo estadísticamente significativo y clínicamente importante de un 47 % mayor de infarto o accidente cerebrovascular en comparación con quienes consumían menos”, e incluso después de considerar varios factores de confusión.

En relación a esta información, la FAU revela que los alimentos ultraprocesados son aquellos “productos modificados industrialmente, cargados con grasas, azúcares, almidones, sales y aditivos químicos añadidos, como emulsionantes”, y desde “refrescos hasta snacks y carnes procesadas”, carecen de nutrientes naturales para nuestro organismo.