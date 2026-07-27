Con la llegada de las celebraciones por Fiestas Patrias, miles de viviendas, comercios e instituciones en distintas ciudades del Perú ya lucen la bandera nacional como parte de las actividades por el aniversario de la Independencia. Sin embargo, en una zona específica del país esta práctica no será solo un acto cívico, sino una obligación cuyo incumplimiento puede derivar en sanciones económicas. A continuación te contamos todos los detalles sobre esta situación.

Obligación de embanderar en el Cercado de Lima

La Municipalidad Metropolitana de Lima dispuso que, con motivo de los 205 años de la Independencia del Perú, todas las viviendas, edificios y establecimientos comerciales ubicados en el Cercado de Lima deberán exhibir la bandera nacional durante el periodo establecido para las celebraciones. La medida forma parte de las acciones destinadas a reforzar el respeto por los símbolos patrios y promover el espíritu cívico entre los ciudadanos.

Además de exigir el embanderamiento, la comuna precisó que la bandera deberá colocarse en la parte superior central de cada inmueble y encontrarse en óptimas condiciones. Asimismo, solo estará permitida una bandera por predio, mientras que instalarla en balcones, ventanas o puertas está prohibido por la normativa vigente.

¿Cuáles son las multas por incumplir la norma?

La ordenanza municipal contempla distintas sanciones económicas para quienes no respeten estas disposiciones. En el Centro Histórico de Lima, la multa por no colocar la bandera asciende a S/1.375, mientras que en el resto del Cercado de Lima la sanción es de S/550. En los casos de uso inadecuado, deterioro o alteración del diseño oficial del símbolo patrio, la penalidad puede llegar hasta S/5.500.

La Municipalidad informó que, antes de aplicar las sanciones, personal de la Gerencia de Fiscalización y Control realiza labores de orientación y notificación a propietarios de viviendas y negocios para incentivar el cumplimiento voluntario de la Ordenanza N.° 2200 durante el mes patrio.

¿Quiénes descansarán el 27 de julio?

Como parte de las celebraciones por Fiestas Patrias 2026, el Gobierno declaró el 27 de julio como día no laborable compensable para los trabajadores del sector público mediante el Decreto Supremo N.° 075-2026-PCM. La medida permitirá que este grupo disfrute de un feriado largo de cinco días junto con las fechas festivas del 28 y 29 de julio.

En el caso de los trabajadores del sector privado, el descanso dependerá de un acuerdo entre el empleador y el trabajador. Si ambas partes aceptan acogerse al día no laborable, también deberán definir la forma en que se compensarán las horas dejadas de laborar; de lo contrario, será el empleador quien tome la decisión correspondiente.

La medida busca impulsar el turismo interno

Según el Ejecutivo, la ampliación del descanso tiene como finalidad incentivar los viajes dentro del país y dinamizar la actividad económica en destinos turísticos durante las celebraciones por el aniversario patrio. Esta política, aplicada desde hace varios años, busca aprovechar los fines de semana largos para fortalecer el turismo interno y beneficiar a diversos sectores vinculados a esta actividad.