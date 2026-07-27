Por Redacción EC

Con la llegada de las celebraciones por Fiestas Patrias, miles de viviendas, comercios e instituciones en distintas ciudades del Perú ya lucen la bandera nacional como parte de las actividades por el aniversario de la Independencia. Sin embargo, en una zona específica del país esta práctica no será solo un acto cívico, sino una obligación cuyo incumplimiento puede derivar en sanciones económicas. A continuación te contamos todos los detalles sobre esta situación.