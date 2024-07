Paolo Guerrero se encuentra una vez más en el ojo de la tormenta tras protagonizar un tenso momento con Guillermo Salas en la victoria de Alianza Lima ante César Vallejo por la primera fecha del Torneo Clausura 2024. Y es que el jugador de 40 años no quiso ingresar al campo de juego donde se enfrentaría al club de sus amores, por lo que ocasionó desazón entre la afición. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿QUÉ PASÓ CON PAOLO GUERRERO?

Los hinchas poetas que se encontraban en el estadio Mansiche de Trujillo por ver a Paolo Guerrero jugar contra Alianza Lima se llevaron una gran sorpresa cuando no ingresó al campo de juego. A pesar de que Guillermo Salas decidió poner desde el inicio al ‘Depredador’ en la banca de suplentes, a los 70 minutos del encuentro se preparó la boleta para que entre al gramado.

Sin embargo, el delantero de la selección peruana se acercó hacia el técnico poeta, quien le había mencionado a sus asistentes que no disputaría el partido. “No, no puedo jugar”, sostuvo muy seguro Guerrero, quien fue captado por las cámaras de L1MAX. Al parecer, el peruano habría recibido una oferta de los blanquiazules tras la salida de Kevin Serna.

¿POR QUÉ PAOLO GUERRERO QUIERE DESVINCULARSE DE CÉSAR VALLEJO?

Tras lo sucedido este sábado 13 de julio donde Paolo Guerrero no quiso ingresar al campo de juego para disputar los últimos minutos del partido contra Alianza Lima, a pesar de que recibió las indicaciones de Guillermo Salas, se pudo conocer a través de RPP una conversación entre el futbolista y Richard Acuña. El ‘Depredador’ habría pedido su desvinculación del club trujillano al empresario, por lo que acordaron reunirse el pasado jueves, pero por temas de “agendas” se postergó para este lunes 15.

Por su lado, el delantero de la selección peruana exigió que mientras no se realice la reunión no jugaría, aunque ‘Chicho’ lo incluyó en la convocatoria oficial en el último partido. De esta manera, el conjunto poeta anunció que no había manera de llegar a un pacto por lo sucedido. Como se sabe, Guerrero tiene contrato con la UCV hasta fines del 2024 con la probabilidad de renovar un año más.

¿CÓMO REACCIONÓ GUILLERMO SALAS SOBRE PAOLO GUERRERO?

Luego de que finalizara el partido con victoria de los blanquiazules, Guillermo Salas se refirió a Paolo Guerrero en la conferencia de prensa y mencionó que el jugador de 40 años no tenía problemas físicos, por lo que recalcó que en su plantel quiere a deportistas comprometidos.

“La necesidad y pedido del comando técnico era que se dé el cambio de Guerrero y decía que no estaba bien para ingresar. Conversamos con el presidente y directivos. Él estaba apto y no tenía ningún problema. Quiero estar con los jugadores que están comprometidos”, dijo el popular ‘Chicho’.