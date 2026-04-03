Selvámonos 2026 se ha convertido en uno de los eventos más esperados por los amantes de la música, quienes se reúnen para ver en vivo a sus artistas favoritos en el escenario principal. En su edición número 17, el histórico festival se llevará a cabo en la ciudad de Oxapampa, con la participación de 30 artistas nacionales e internacionales, ofreciendo música y la mejor energía en contacto con la naturaleza peruana. Por ello, en esta oportunidad, la organización plantea una experiencia sensorial y espiritual, en la que la naturaleza, el arte y la convivencia se integran, con el objetivo de brindar una experiencia de calidad. De hecho, durante la jornada se incluirá la tradicional Semana Cultural a desarrollarse del 23 al 27 de junio, con actividades gratuitas de cine, talleres, teatro y música en distintos puntos de zona. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿CUÁNDO SERÁN LOS CONCIERTOS DEL SELVÁMONOS ESTE 2026?

Como parte del feriado largo, el festival Selvámonos 2026 celebrará una edición más el próximo sábado 27 y domingo 28 de junio en la ciudad de Oxapampa, departamento de Pasco. En esta oportunidad, se presentarán más de 30 reconocidos artistas, entre los que destacan Los Cafres, Bandalos Chinos, Mauricio Mesones, Maye, Gauchito Club e Isla de Caras, entre otras. Eso no es todo, el evento contará con espacios como dos escenarios en vivo, el Domo Electro Selvámonos y zonas de hospedaje dentro del recinto, que incluirán opciones de camping y cabañas, así como una feria gastronómica centrada en propuestas de la selva. Asimismo, la venta de entradas al público general para este importante espectáculo será a partir del lunes 6 de abril desde las 10:00 a. m. a través de Ticketmaster, conforme comparte Caretas. A continuación, te presentamos algunos de los artistas que se presentarán en el escenario:

Bandalos Chinos

Los Cafres

La Delio Valdez

Jaze

Mauricio Mesones

Maye

Gauchito Club

Isla de Caras

¿CUÁL ES LA ENTRADA MÁS CARA PARA EL CONCIERTO DE BTS EN PERÚ?

BTS, la agrupación surcoreana de K-pop más popular en el mundo, llegará al Perú el próximo 9 y 10 de octubre en el Estadio San Marcos. Frente a ello, la productora Live Nation informó a los fanáticos que ya se encuentran determinados los precios para este esperado concierto, en la que representará que la banda asiática pise suelo peruano por primera vez. En esta oportunidad, la empresa encargada de la venta de tiques será a través de Ticketmaster (LINK) a partir del 7 de abril a las 10:00 a. m. Así, este evento contará con zonas en campo y tribunas numeradas, con precios establecidos de la siguiente manera:

Campo: S/ 851

Tribuna occidente (numerado): S/ 667

Tribuna oriente (numerado): S/ 667

Tribuna norte (numerado): S/ 483

Tribuna sur (numerado): S/ 483

Sin embargo, los seguidores también contarán con otra opción para que disfruten más de cerca a la banda surcoreana con el paquete Soundcheck, que tiene un costo de S/ 2 591, en la que se incluye una entrada en Campo Acceso A y otros beneficios como: