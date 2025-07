El conflicto entre los cantantes Leslie Shaw y Chechito ha escalado rápidamente en los últimos días, luego de la participación del último en el programa “El Valor de la Verdad”. Sus declaraciones, que fueron interpretadas como insinuaciones sobre un supuesto vínculo con la cantante, provocaron una fuerte reacción por parte de ella, quien negó rotundamente cualquier cercanía más allá de lo profesional o social.

En este contexto, el foco también se ha posado sobre la pareja de Leslie Shaw, conocido como ‘El Prefe’, cuya reciente actividad en redes sociales ha despertado múltiples interpretaciones. El mensaje que compartió en su cuenta de Instagram ha generado especulaciones sobre una posible advertencia hacia Chechito. A continuación, te contamos qué manifestó la pareja de la cantante.

¿CUÁL ES LA INDIRECTA QUE HABRÍA ENVIADO EL NOVIO DE LESLIE SHAW A CHECHITO?

‘El Prefe’, pareja actual de Leslie Shaw, publicó una historia en Instagram que encendió las alarmas entre los seguidores de esta polémica. En la imagen se le ve acompañado por una línea de la canción ‘B.E.D’ de Big Lois que dice: “Tú mencionas mi nombre y la cara yo te exploto”. Esta peculiar frase estuvo acompañada de emojis que sugieren picardía, según informa el diario La República.

Indirecta que habría enviado El Prefe, pareja de Leslie Shaw, a Chechito. | Foto: @elprefe_

¿QUÉ DECLARÓ CHECHITO EN ‘EL VALOR DE LA VERDAD’?

En el programa conducido por Beto Ortiz, Chechito fue cuestionado directamente sobre si tuvo un affaire con Leslie Shaw. Antes de que pudiera responder, uno de sus acompañantes presionó el botón rojo, impidiendo que diera una respuesta concreta. No obstante, más adelante afirmó: “Me gustan las mujeres mayores que yo. No necesito preguntar la edad. Me gusta la experiencia que tiene”, lo cual fue interpretado por muchos, incluido Ortiz, como una alusión indirecta a Shaw.

¿CÓMO RESPONDIÓ LESLIE SHAW A LAS INSINUACIONES?

Utilizado sus redes sociales, Leslie Shaw negó tajantemente cualquier relación sentimental con Chechito. Aclaró que solo coincidieron en eventos públicos y que incluso se habían tomado una foto en el cumpleaños de él, pero que no hubo nada más. “Yo jamás estaría con él”, dijo con firmeza a través de una historia de Instagram. Además, lo responsabilizó de afectar su imagen pública y su relación actual.

¿QUÉ OTROS COMENTARIOS HIZO LESLIE SHAW SOBRE CHECHITO?

Shaw fue más allá y calificó a Chechito de “igualado”. En sus mismas historias de Instagram, mostró una gorra Gucci, asegurando que era auténtica, mientras insinuaba que el cantante usaba imitaciones. Para cerrar, lanzó una advertencia que fue vista como una amenaza: “Mi novio te va a sacar la m* cuando vaya a Perú”.