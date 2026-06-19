Mientras millones de usuarios exponen cada detalle de su vida en redes sociales, un grupo cada vez más numeroso opta por el camino opuesto. Sus perfiles permanecen prácticamente vacíos, sin fotografías ni publicaciones personales, aunque observan con atención lo que comparten los demás e interactúan de forma discreta. Este comportamiento, que despierta cada vez más interés entre especialistas, plantea una pregunta inquietante: ¿Qué hay detrás de ese silencio digital? La psicología identifica esta tendencia como zero posting, una práctica en la que las personas mantienen una presencia pasiva en las plataformas, consumiendo contenido sin revelar aspectos de su propia vida. Los datos muestran que el fenómeno va en aumento: el 34% de los usuarios ha reducido significativamente sus publicaciones en el último año, mientras que el 61% reconoce sentir ansiedad anticipatoria antes de compartir contenido, una sensación que podría estar impulsando esta retirada silenciosa de las redes.

La psicología revela desde un aspecto científico las razones sobre las personas con este comportamiento

La verdadera influencia de las redes sociales no radica en las plataformas, sino en los hábitos que estas fomentan. Cada publicación en Instagram o TikTok se mueve dentro de una dinámica de recompensa impredecible: los “me gusta” pueden llegar o no. Esa incertidumbre mantiene a millones de usuarios pendientes de la reacción de los demás, activando los mecanismos cerebrales asociados al placer y la gratificación. Bajo esa mirada, el fenómeno del zero posting podría representar algo más que una simple ausencia digital. Para los especialistas, en algunos casos refleja una decisión consciente de recuperar el control sobre la propia conducta y reducir la dependencia de la validación externa. Según el portal IPSIA Psicología explica que cuando se deja de publicar responde a una evaluación racional de costos y beneficios, se trata de una elección saludable; pero si nace del temor a la exposición o de una ansiedad intensa ante el juicio ajeno, podría esconder un patrón de evitación mucho más profundo.

¿Qué problemas se presenta en la personalidad de alguien que no publica fotos en las redes sociales?

La psicología explica las diferencias individuales a través del modelo de los Cinco Grandes rasgos de personalidad, conocido por el acrónimo OCEAN. Esta teoría agrupa características como la apertura a nuevas experiencias, la responsabilidad, la extraversión, la amabilidad y la estabilidad emocional, factores que influyen de manera decisiva en la forma en que cada persona se relaciona con el mundo… y también con las redes sociales. Bajo esta perspectiva, el fenómeno del zero posting podría tener una explicación más profunda de lo que parece. Quienes presentan niveles elevados de neuroticismo suelen ser más sensibles a la comparación social y a la preocupación constante, por lo que evitar las publicaciones puede convertirse en una forma de protección emocional. En contraste, personas con gran apertura mental pero baja extraversión simplemente podría no encontrar atractivo alguno en la necesidad de exponerse continuamente ante los demás.

¿A qué conclusiones llegan los especialistas sobre este comportamiento que hoy en día suele ser extraño?

La ansiedad se ha convertido en uno de los desafíos más extendidos entre los jóvenes de la Generación Z. Según especialistas en salud mental, más del 60% de este grupo ha recibido algún diagnóstico relacionado con esta condición, una tendencia que se repite en distintos países y estudios. En paralelo, investigaciones sobre el comportamiento digital revelan un dato llamativo: quienes gozan de mayor aceptación dentro de sus círculos sociales suelen mostrar menos interés por utilizar las redes como una herramienta para ganar estatus o reconocimiento. En este contexto, el fenómeno del zero posting adquiere un significado particular. Al no compartir contenido personal, desaparecen las posibilidades de crítica, comparación o búsqueda de aprobación pública. Paradójicamente, esa ausencia de exposición puede resultar atractiva en una época marcada por la exhibición constante. Para los expertos, la discreción se ha vuelto un bien escaso y, precisamente por ello, cada vez más valorado. El equilibrio es importante, en conclusión, esta práctica puede ser beneficiosa cuando responde a una elección consciente y alineada con los propios valores, y no al temor de ser juzgado por los demás.

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