¿Qué es NXIVM? Todo sobre la secta liderada por Keith Raniere que esclavizaba mujeres

El juicio a Keith Raniere, fundador de NXIVM, la oscura organización de autoayuda acusada de ser una secta de esclavitud sexual, ha dejado ver las supuestas prácticas aberrantes a las que eran sometidas las integrantes de este grupo. El caso ha generado gran interés en Estados Unidos y México por su carácter escabroso y por haber sido financiada por ricos y famosos.

El líder de la organización, quien está en prisión desde marzo de 2018, fue acusado de tráfico sexual, con adultos y menores; posesión de pornografía infantil; explotación sexual de un menor y chantaje; entre otros delitos. Mientras que su defensa asegura que las relaciones sexuales fueron consentidas, aquí le explicaremos todo sobre esta entidad dedicada a buscar el empoderamiento de las mujeres.

¿Quién es Keith Raniere?

Es uno de los fundadores de NXIVM, una organización con sede en Albany, en Nueva York, que constituyó junto a Nancy Salzman el año 1998. Nació en Brooklyn, Nueva York, y a los 16 años se mudó a Albany, al norte de su estado. Su fascinación por los esquemas piramidales apareció desde que era muy joven.

Este hombre de 58 años asumió el papel de guía espiritual en esta asociación y adoptó el nombre de ‘Vanguardia’; en tanto que su socia Salzman era conocida como la ‘Prefecta’. Se supo que su objetivo era convertirse en líder ético y consejero de dirigentes internacionales.

Muchas personas asocian que su capacidad para escuchar y persuadir, hacer sentir a su interlocutor como la única persona en la sala y su carisma lo hacían tener cada vez más seguidores.

El año 2015, Raniere forma una sociedad secreta dentro de NXIVM llamada DOS, cuyo significado sería “Amo de las compañeras obedientes” o “El Voto”. En ella, las mujeres se convertían en sus esclavas sexuales; para ello, eran marcadas con fuego en sus zonas pélvicas con las iniciales del líder. En este grupo, él era el único hombre.

En mayo de 2018, fue detenido en Puerto Vallarta, México, y deportado a Estados Unidos por diversas acusaciones en su contra relacionadas con delitos sexuales.

Los abogados de Keith Reniere dijeron que las mujeres actuaron bajo su consentimiento y que nadie las obligó. (Foto: AFP) Los abogados de Keith Reniere dijeron que las mujeres actuaron bajo su consentimiento y que nadie las obligó. (Foto: AFP)

¿Qué es NXIVM?

El grupo NXIVM (pronunciado nexium) fue fundada como “Programas de Éxito Ejecutivo” (ESP). Su sede central se encuentra en Albany, Nueva York, y se estima que cuenta con más de 16.000 integrantes. En su página web se describe como una “comunidad guiada por principios humanitarios que busca empoderar a la gente y responder preguntas fundamentales sobre qué significa ser humano”.

El año 2003, la revista Forbes alertó de que algo muy malo pasaba en esa organización. En un articuló publicó una entrevista al dueño de la destilería Seagram, Edgar Bronfman, cuyas hijas fueron acusadas de financiar las actividades de Raniere. Él, quien falleció diez años después, señaló que NXIVM “era una secta”.

Pero el caso cobró gran relevancia e impacto en octubre de 2017 tras la difusión de un reportaje por The New York Times en el que Sarah Edmondson, actriz y exmiembro de NXIVM, dio detalles del subgrupo secreto DOS. Contó que las integrantes del grupo, como rito de iniciación, eran marcadas con las iniciales de Raniere usando un cauterizador, a menudo en sus áreas pélvicas

¿A qué se sometían las integrantes de NXIVM?

De acuerdo a documentos judiciales, las esclavas pasaban por una ceremonia de marcación que llegaba a durar hasta 30 minutos. Y aunque se les decía que la marca representaba los cuatro elementos: aire, tierra y agua, y el cauterizador simbolizaba el fuego, los fiscales aseguran que la forma está compuesta por las iniciales de Keith Raniere. El rito era filmado y las mujeres debían estar completamente desnudas. La defensa de este personaje aseguró que todo se hizo bajo el consentimiento de las féminas y que ninguna había sido forzada.

Quienes buscaban integrar esta asociación, debían entregar “garantías” a sus amos; es decir, información que podría arruinarles la vida. Éstas incluían fotografías y videos sexualmente explícitos que contenían información dañina para la esclava, su familia o amigos, que serían publicadas su abandonaban o hablaban públicamente del DOS o repetidamente incumplían las obligaciones o asignaciones de este subgrupo.

Entre las actividades que debían realizar estaban desde simples mandados de sus amos como llevarles café o limpiar sus casas, hasta preparar a mujeres para una relación sexual con Raniere, que incluía una dieta extrema para que las elegidas bajen de peso para satisfacerlo porque le gustaban féminas extremadamente delgadas. Un caso extremo fue el de una joven que estuvo confinada en una habitación durante dos años porque ganó peso y pidió ver a un hombre que no fuera este sujeto.

Para celebrar el cumpleaños de Raniere, cada agosto, los miembros de NXIVM entregaban US$2.000 o más para reunirse en Silver Bay, Nueva York, para festejar su nacimiento. La celebración, conocida como “Semana de la vanguardia”, incluía diferentes tipos de ceremonia de tributo a Keith e incluso había presentaciones de cantantes. “Algo así como un campamento de verano para adultos”, señaló un testigo.

Las personas que participaban en esta agrupación tenían la obligación de captar a más mujeres para satisfacer las necesidades de su líder, quien según el agente especial del FBI Michael Lever, Raniere tenía una rotación de 15 a 20 damas con las que mantenía relaciones. A ellas, no se les permitía tener relaciones sexuales con nadie más, ni revelar información de su relación a otra persona. Además, se les enseñaba a que los hombres tengan múltiples parejas sexuales y que las mujeres sean monógamas.

Las mujeres eran marcadas como ganado en su zona pélvica. (Foto: FBI) Las mujeres eran marcadas como ganado en su zona pélvica. (Foto: FBI)

Ricos y famosos involucrados

Luego que la actriz de la serie Smalville Allison Mack, de 36 años, se declaró culpable, en abril pasado, de pertenecer al cártel en torno a NXIVM, secta acusada de tráfico sexual, estafa, entre otros delitos, se conoció que esta organización se llegó a infiltrar en Hollywood. “He llegado a la conclusión de que debo asumir toda la responsabilidad sobre mi conducta. Por eso, hoy me declaro culpable”, dijo. Ella fue acusada por la Fiscalía de recibir pagos de Raniere por reclutar esclavas sexuales.

Clare y Sara Bronfman, herederas de la destilería Seagram, invirtieron más de 150 millones de dólares en la secta, además de entregarle inmuebles, un jet privado, así como abogados y detectives para investigar a los “enemigos” de esta agrupación. La primera se encontraba financiando hace 15 años las actividades de Keith.

Emiliano Salinas, hijo del expresidente mexicano Carlos Salinas y esposo de la actirz Ludwika Paleta, durante un juicio en Estados Unidos el 14 de mayo último, fue vinculado con Keith Raniere al ser acusado de su coconspirador, por presuntamente crear cuentas de correo para desacreditar a los detractores de esta organización.

MXIVM intentó reclutar a famosas de Hollywood

La actriz Emma Whatson y la cantante Kelly Clarkson habrían sido el blanco de NXIVM para que pertenezcan a su organización. Para ello, Allison Mack, la actriz de la serie de televisión Smallville, quien era la encargada de reclutar a las esclavas sexuales y que se declaró culpable, trató de invitarlas y convencerlas de unirse a la secta.

La actriz de la serie Smalville Allison Mack, se declaró culpable de pertenecer a esta secta. (Foto: AFP) La actriz de la serie Smalville Allison Mack, se declaró culpable de pertenecer a esta secta. (Foto: AFP)

¿Cómo las contacto? A través de sus redes sociales, primero trató con acercarse a Emma Whatson. “Soy una actriz como tú y estoy involucrada en un increíble movimiento de mujeres que creo que te gustaría”, le escribió en enero de 2016. Pero al no tener respuesta, le volvió a escribir un mes después: “Participo en un movimiento único de desarrollo humano y de mujeres del que me encantaría hablarte”.

Luego apuntó a la primera ganadora del programa American Idol, Kelly Clarkson. Para esto usó una estrategia diferente. “Escuché que eres una fanática de 'Smallville' ¡también soy una fan tuya! Me encantaría hablar alguna vez”, pero jamás le respondió, pese a su insistencia.

Lucha contra MXIVM

La actriz de Dinastía Catherine Oxenberg había denunciado casi un año la existencia de DOS porque su hija había sido una de las mujeres que había sido captada y “marcada”. Ella contó que llevó a la joven el año 2011 a un seminario de liderazgo de NXIVM para ayudarla a abrir un negocio, peo no tardó en darse cuenta de las intenciones de esta secta.

Para dar a conocer el caso escribió el libro “Captive: A Mother’s Crusade to Save Her Daughter from a Terrifying Cult e India”. Su hija abandonó la secta después de siete años.