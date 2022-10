El Congreso de la República del Perú anunció la creación de una comisión para flexibilizar acceso a pensiones cuyos únicos beneficiarios serían los aportantes y ex aportantes del Sistema Nacional de Pensiones (ONP), una noticia que ha devuelto la esperanza a millones de afiliados quienes no han podido reunir los 10 años mínimos de aporte.

Es por ello que, a continuación, en esta nota te contaremos, de qué se trata la comisión que creará el congreso para flexibilizar acceso a pensiones.

DE QUÉ TRATA LA COMISIÓN QUE CREARÁ EL CONGRESO PARA FLEXIBILIZAR ACCESO A PENSIONES

En los medios de comunicación se viene diciendo que, en el pleno del Congreso, donde los parlamentarios decidieron por mayoría aprobar la creación de la Comisión Multisectorial que establecerá mecanismos para la compensación y alternativas de administración de pensiones para aportantes y ex aportantes del Sistema Nacional de Pensiones (ONP).

La iniciativa tuvo 100 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención trata de lo siguiente: La comisión se enfocará en aquellos aportantes y ex aportantes que no logran una pensión proporcional por no reunir los 10 años mínimos de aporte.

Así mismo, en el pleno del Congreso se evaluará la incorporación de los aportantes y ex aportantes de la ONP al Sistema Privado de Pensiones (AFP), y evaluar una pensión acumulativa entre cónyuges y convivientes.

QUÉ ES LA ONP

La ONP, o también conocida como la Oficina de Normalización Previsional, es una institución que vela por el bienestar de los jubilados que deciden formar parte de ella al abonar de manera mensual, un porcentaje de sus ingresos, de tal manera que en el futuro puedan gozar de esos ahorros de manera equitativa y justa.

En la página del Ministerio de Economía y Finanzas del Perú, se define a la ONP como una institución pública descentralizada del MEF cuya misión es orientar sus esfuerzos para lograr el bienestar de los jubilados a través de un trato amable y justo, utilizando procesos eficientes y altos estándares de calidad.

Además, se señala que la ONP tiene fondos y patrimonio propios, autonomía funcional, administrativa, técnica, económica y financiera, constituyendo un pliego presupuestal.

QUÉ ES EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

El Congreso de la República del Perú es el órgano que ejerce el poder legislativo en país, es unicameral, es decir, está formado por una cámara legislativa compuesta de 130 representantes elegidos en 27 circunscripciones mediante elección directa, a través de un escrutinio proporcional plurinominal.

El Congreso de la República del Perú se encuentra ubicado en Lima. Su mandato tiene una duración de cinco años e inicia el 27 de julio del año de su elección, salvo en caso de su disolución decretada por el presidente de la República. Su período anual de sesiones se compone de dos legislaturas ordinarias: la primera entre el 27 de julio y el 15 de diciembre y la segunda entre el 1 de marzo y el 15 de junio.