El Servicio de Parques de Lima es un organismo de la Municipalidad Metropolitana de Lima encargado de administrar, conservar y desarrollar los parques metropolitanos y zonales de la capital. Asimismo, impulsa actividades recreativas, deportivas, culturales y ambientales, con el propósito de ofrecer espacios públicos seguros, promover la integración social y contribuir al bienestar de la población. Sin embargo, recientemente Serpar anunció una nueva convocatoria nacional para la venta de terrenos ubicados en varios distritos de la ciudad. Esta subasta pública brindará a muchas personas la oportunidad de invertir y hacer realidad el sueño de adquirir un lote propio. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿CÓMO PARTICIPAR EN LA SUBASTA PÚBLICA DE LOTES DE SERPAR?

A través de sus redes sociales, el Servicio de Parques de Lima anunció una nueva subasta pública que se llevará a cabo este viernes 7 de agosto a partir de las 9:00 a. m. en el Circuito Mágico del Agua. En esta oportunidad, el evento, que tendrá la presencia de un notario para garantizar la transparencia del proceso, está dirigido exclusivamente para las personas naturales y empresas, quienes deberán presentar sus ofertas, siempre que cumplan con los requisitos establecidos. Los terrenos que serán subastados están ubicados en Carabayllo, Pachacámac, Miraflores, La Molina y Santiago de Surco, con precios base que van desde S/108 707 hasta S/3 763 696, según la ubicación, las características y el tamaño de cada predio.

Asimismo, estos lotes se encuentran en zonas con adecuada infraestructura y acceso a servicios básicos, así como que cuentan con saneamiento físico-legal y partida registral independiente, lo que garantiza seguridad jurídica durante el proceso de compra. De acuerdo con Serpar, los terrenos que serán subastados provienen de aportes de ley, cuentan con zonificación para uso residencial y comercial, y su venta no vincula áreas verdes ni espacios públicos. Sin embargo, para acceder a este evento, los interesados deberán adquirir las bases de la subasta por S/50 hasta el 6 de agosto, ya sea por su plataforma oficial (LINK) o de manera presencial en el Parque de la Muralla, y realizar un depósito de garantía equivalente al 5 % del precio base del terreno que deseen adquirir, conforme comparte Infobae.

¿CUÁNTO ES LA MULTA POR NO COLOCAR LA BANDERA NACIONAL EN FIESTAS PATRIAS 2026?

En el marco de las celebraciones por los 205 años de Independencia del Perú, la Municipalidad de Lima informó que, del miércoles 15 al viernes 31 de julio, será obligatorio izar la bandera nacional en la parte superior central de las viviendas, edificios y establecimientos comerciales ubicados en el Cercado de Lima. Eso no es todo, pues la norma también establece que solo se podrá instalar una bandera por predio, la cual deberá encontrarse en buen estado de conservación, así como queda prohibido colocarla en ventanas, balcones o puertas.

Así, con la finalidad de promover el cumplimiento voluntario de la Ordenanza n.° 2200, la Gerencia de Fiscalización y Control comunica y notifica a los propietarios de viviendas y negocios del Cercado de Lima sobre el cumplimiento de esta disposición. Por ello, a través de estas acciones, la MML señala que reafirma su compromiso con la promoción de los valores cívicos y el fortalecimiento de la identidad nacional durante las celebraciones por un nuevo aniversario peruano. No obstante, desobedecer la norma podría originar severas sanciones económicas que te lo presentamos a continuación: