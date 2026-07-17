Por Redacción EC

El Servicio de Parques de Lima es un organismo de la Municipalidad Metropolitana de Lima encargado de administrar, conservar y desarrollar los parques metropolitanos y zonales de la capital. Asimismo, impulsa actividades recreativas, deportivas, culturales y ambientales, con el propósito de ofrecer espacios públicos seguros, promover la integración social y contribuir al bienestar de la población. Sin embargo, recientemente Serpar anunció una nueva convocatoria nacional para la venta de terrenos ubicados en varios distritos de la ciudad. Esta subasta pública brindará a muchas personas la oportunidad de invertir y hacer realidad el sueño de adquirir un lote propio. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.