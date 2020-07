El exfutbolista argentino Óscar Ruggeri habría sugerido que el experimentado periodista deportivo uruguayo Víctor Hugo Morales abandone el país si no le gusta la forma en cómo el presidente peronista Alberto Fernández dirige su gobierno.

El jueves, durante una transmisión vía streaming de “90 Minutos”, el ‘Cabezón’ venía explicando por qué no desea a un entrenador extranjero en el banquillo albiceleste. Sin embargo, en un momento su postura fue algo más allá.

“Los extranjeros que viven en mi país se tienen que adecuar a las reglas que tenemos nosotros y a las leyes nuestras. Si no les gusta como somos nosotros, presidente (Fernández) no conteste más. Al que no le gusta, se tiene que ir a su país. Es muy simple esto. Si viven acá, las reglas las ponemos los argentinos. Yo viví en Italia, España y México y una vez me dijeron: si no le gusta, váyase a su país. Así que yo le digo a los extranjeros. Si vienen a trabajar, los banco a morir. El que declara que me decepcionó, que no sé, a su país. Esto es muy simple”, arremetió.

Hace una semana, Víctor Hugo Morales, reconocido locutor y conductor radial que no ha ocultado su simpatía por el peronismo, calificó de “desilusionante” que la administración de Alberto Fernández haya mostrado “profunda preocupación” por la situación de los derechos humanos en Venezuela.

"Mi bagaje me alcanza para tener una oposición de mucha reserva a lo que dicen Michelle Bachelet (Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos) y los Estados Unidos. Y la alegría que tiene el PRO, inmensa, me hace pensar que el Gobierno ayer dio un paso un tanto desilusionante, para decirlo de manera respetuosa", según recoge La Nación.

Su primer año de gobierno se ha visto complicado por la epidemia del coronavirus. En Argentina ya más de 2 mil personas perdieron la vida y más de 100 mil se han contagiado del COVID-19.

Víctor Hugo Morales vive hace más de cuatro décadas en Argentina y dio voz a una de las narraciones más épicas de la historia del fútbol. La del partido que argentina disputó contra Inglaterra por el Mundial de México 1986.

