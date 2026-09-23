¿Qué estarías dispuesto a pagar por dejar durante un día el papel de espectador y acercarte a la rutina de un futbolista profesional? Everton ha llevado esta posibilidad al Game for Hope, un partido benéfico que reunirá a reconocidas figuras del fútbol en Liverpool y que contará con una experiencia exclusiva para un grupo reducido de aficionados. El acceso tiene un precio de £25.000 por persona y promete convertir un encuentro deportivo en una vivencia mucho más cercana al mundo profesional. La propuesta ha llamado la atención tanto por su elevado costo como por la posibilidad de experimentar el fútbol desde una perspectiva que normalmente está reservada para jugadores y cuerpos técnicos. Descubre en qué consiste esta experiencia, qué incluye el paquete y qué podrá vivir quien decida pagar esta suma.

¿QUÉ INCLUYE LA EXPERIENCIA QUE CUESTA 25 MIL EUROS?

Esta experiencia llega gracias al paquete LGNDS VIP Immersive Experience, el cual está pensado para acercar a sus compradores a la rutina de un equipo profesional desde antes del partido.

La experiencia comenzará el viernes 25 de septiembre con la asistencia al entrenamiento oficial de los conjuntos que participarán en el encuentro, además del alojamiento en el hotel del equipo, comidas seleccionadas junto a los jugadores y traslados con el plantel. El acceso también permitirá conocer parte de la preparación interna, observar determinadas reuniones del equipo y el entrenador y asistir a la charla técnica previa.

El día del Game for Hope, los participantes podrán estar a pie de campo durante el calentamiento y ocupar un lugar en el banquillo como miembros honorarios del equipo durante el partido, aunque no podrán disputar minutos sobre el terreno de juego.

¿QUÉ OTROS BENEFICIOS RECIBIRÁN LOS COMPRADORES?

La propuesta se completa con artículos y servicios exclusivos vinculados con la experiencia. Cada participante tendrá un uniforme personalizado y una acreditación oficial de LGNDS, además de una camiseta firmada. También contará con acceso premium al encuentro y podrá asistir a la celebración posterior junto a jugadores y entrenadores.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE REALIZARÁ EL GAME FOR HOPE?

El encuentro benéfico está programado para el sábado 26 de septiembre de 2026 en el Hill Dickinson Stadium de Liverpool, nueva casa del Everton. El partido comenzará a las 16:45 horas locales y reunirá a exfutbolistas vinculados con los dos principales clubes de la ciudad junto a reconocidas figuras internacionales.

La jornada tendrá además un objetivo solidario, ya que las organizaciones Shelter y Everton in the Community serán las beneficiarias del evento por su trabajo frente a la problemática de las personas sin hogar en la región, según informa Mercado Negro.

¿QUÉ FIGURAS ESTARÁN PRESENTES EN EL PARTIDO BENÉFICO?

El Game for Hope contará con la participación de reconocidos nombres del fútbol de Merseyside y de otras partes del mundo. Entre los exjugadores anunciados aparecen Leighton Baines, Gareth Barry, Robbie Fowler y John Aldridge, quienes estuvieron vinculados con Everton y Liverpool. A ellos se sumarán figuras internacionales como Cafú, Clarence Seedorf y Jaap Stam. El evento también tendrá presencia de celebridades como Tony Bellew, John Bishop y Molly McCann.

VÍDEO RECOMENDADO: