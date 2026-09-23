¿Pagarías 25 mil euros por vivir como un futbolista profesional? Esto incluye la experiencia | Foto: Magnific
¿Pagarías 25 mil euros por vivir como un futbolista profesional? Esto incluye la experiencia | Foto: Magnific
Por Redacción EC

¿Qué estarías dispuesto a pagar por dejar durante un día el papel de espectador y acercarte a la rutina de un futbolista profesional? Everton ha llevado esta posibilidad al Game for Hope, un partido benéfico que reunirá a reconocidas figuras del fútbol en Liverpool y que contará con una experiencia exclusiva para un grupo reducido de aficionados. El acceso tiene un precio de £25.000 por persona y promete convertir un encuentro deportivo en una vivencia mucho más cercana al mundo profesional. La propuesta ha llamado la atención tanto por su elevado costo como por la posibilidad de experimentar el fútbol desde una perspectiva que normalmente está reservada para jugadores y cuerpos técnicos. Descubre en qué consiste esta experiencia, qué incluye el paquete y qué podrá vivir quien decida pagar esta suma.

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