Pamela López sigue haciendo relevaciones sobre su relación y de la vida de Christian Cueva. En esta oportunidad, generando gran sorpresa, ella señaló que el abogado del futbolista habría contratado extorsionadores para amenazarla desde el penal. Dicha afirmación generó polémica en redes sociales y se volvió tendencia. A continuación, te vamos a contar mucho más sobre estas controversiales declaraciones.

Pamela López revela que abogado de Cueva habría contratado a extorsionadores para amenazarla: “Me hablan desde el penal”

“Quiero hacer una denuncia pública porque hoy he recibido amenazas de un número que me habla del penal y me muestra conversaciones entre el Dr. Julio García y este delincuente, solicitando que se pierda mi expediente y pidiendo la ubicación del juzgado”, dijo López en entrevista exclusiva con Magaly TV La Firme.

Asimismo, la todavía esposa de Cueva agregó: “Le han hecho dos depósitos de 50 soles para recargar al criminal. Este letrado (quien también es abogado de Paolo Guerrero) ha estado presente en el tribunal. Y encima hay un video de Cueva mandando saludos al familiar del delincuente, que había sido pedido por el abogado”.

Qué dijo Pamela Franco tras llegar a Lima y ser consultada por Christian Cueva

Pamela Franco, cantante de cumbia vinculada sentimentalmente en los últimos meses al exAlianza Lima, según los programas periodísticos, arribó a Lima y fue consultada por lo sucedido con Cueva en las últimas horas.

Franco llegó al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y un reportero de ‘Magaly TV La Firme’ la abordó para hacerle diversas preguntas. El periodista le preguntó sobre las denuncias por agresión hacia Cueva y por las imágenes en donde aparece junto al futbolista besándose.

Sin embargo, la artista en todo momento guardó silencio y prefirió ignorar las dudas del reportero. Fue así que intentó rápidamente abandonar el lugar y no dio ninguna declaración sobre este polémico tema que viene dando que hablar.

Cristian Díaz se manifestó sobre el tema Christian Cueva

Pamela López, la expareja de Christian Cueva y madre de sus hijos, presentó una denuncia contra él por violencia física y psicológica. Debido a esto, el equipo por el que había firmado recientemente, Cienciano, optó por separarlo definitivamente de la entidad. Después de perder 3-0 contra Alianza Lima en la jornada 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2024, el entrenador del equipo cusqueño, Cristian Díaz, contó qué le dijo a “Aladino” después de que se hizo pública la acusación contra el deportista.

“Sí he hablado con él. Tanto como él, como su pareja y por el bien de sus hijos puedan resolver la situación. Ella tiene familia y él tiene su padre también. Está bueno que a la gente le pase cosas buenas y no cosas malas”, dijo el entrenador argentino.

Recordemos que Cueva se encontraba entre los jugadores seleccionados para jugar contra el equipo blanquiazul. No obstante, Cienciano optó por separar al popular ‘Cuevita’ que participó en la Copa del Mundo con la selección peruana.