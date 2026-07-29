Paolo Guerrero, Claudio Pizarro y Teófilo Cubillas emocionan al Perú con sus mensajes por Fiestas Patrias: así celebraron el 28 de julio | Composición EC: Andina
Paolo Guerrero, Claudio Pizarro y Teófilo Cubillas emocionan al Perú con sus mensajes por Fiestas Patrias: así celebraron el 28 de julio | Composición EC: Andina
Por José Templo

Las Fiestas Patrias volvieron a despertar el orgullo de millones de peruanos dentro y fuera del país, y varias de las principales figuras del fútbol nacional aprovecharon la ocasión para compartir emotivos mensajes a través de sus redes sociales. Paolo Guerrero, Claudio Pizarro y Teófilo Cubillas, tres referentes de distintas generaciones de la selección peruana, expresaron su cariño por el Perú y recordaron el significado de representar a la ‘bicolor’. También se sumaron la Federación Peruana de Fútbol y diversos clubes de la Liga 1 con publicaciones especiales por el 28 de julio. Descubre dónde publicaron sus saludos, qué dijo cada uno y cómo la selección peruana y los principales clubes del país se unieron a las celebraciones por el Día de la Independencia.

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