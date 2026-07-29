Las Fiestas Patrias volvieron a despertar el orgullo de millones de peruanos dentro y fuera del país, y varias de las principales figuras del fútbol nacional aprovecharon la ocasión para compartir emotivos mensajes a través de sus redes sociales. Paolo Guerrero, Claudio Pizarro y Teófilo Cubillas, tres referentes de distintas generaciones de la selección peruana, expresaron su cariño por el Perú y recordaron el significado de representar a la ‘bicolor’. También se sumaron la Federación Peruana de Fútbol y diversos clubes de la Liga 1 con publicaciones especiales por el 28 de julio. Descubre dónde publicaron sus saludos, qué dijo cada uno y cómo la selección peruana y los principales clubes del país se unieron a las celebraciones por el Día de la Independencia.

¿CÓMO CELEBRARON PAOLO GUERRERO, CLAUDIO PIZARRO Y TEÓFILO CUBILLAS LAS FIESTAS PATRIAS?

Tres generaciones de referentes de la selección peruana utilizaron sus plataformas digitales para conmemorar el aniversario patrio. Teófilo Cubillas fue uno de los primeros en pronunciarse con un extenso mensaje dedicado al Perú y al significado que tuvo defender la camiseta nacional. El histórico exfutbolista recordó los momentos vividos con la ‘bicolor’ y expresó: “¡Feliz 28 a todos mis hermanos peruanos! Ser peruano es llevar nuestra historia, nuestras raíces y nuestros colores siempre en el corazón”.

Saludo de Paolo Guerrero por Fiestas Patrias. | Foto: @guerrero9

Paolo Guerrero también se unió a las celebraciones resaltando la historia y diversidad del país con el mensaje: “Hoy celebramos nuestra historia, nuestra diversidad y el orgullo de ser peruanos”. En tanto, Claudio Pizarro optó por un saludo breve a través de sus historias de Instagram, donde escribió: “Feliz 28 Perú”.

Saludo de Claudio Pizarro por Fiestas Patrias. | Foto: @claupiza14

¿QUÉ DESTACÓ TEÓFILO CUBILLAS EN SU MENSAJE?

El ‘Nene’ aprovechó la fecha para recordar el orgullo que sintió cada vez que representó al Perú en competencias internacionales.

En su publicación resaltó que vestir la camiseta nacional fue el mayor honor de su carrera y aseguró que el cariño de los hinchas siempre estuvo presente en cada partido. “Para mí, fue el honor más grande vestir la franja roja, defenderla con orgullo y representar a mi país ante el mundo”, escribió.

Además, señaló que continúa difundiendo con orgullo el amor por el Perú y concluyó su mensaje deseando unas felices Fiestas Patrias a todos los peruanos.

Saludo de Teófilo Cubillas por Fiestas Patrias. | Foto: @nenecubillas10

¿QUÉ PUBLICÓ LA SELECCIÓN Y LOS CLUBES PERUANOS POR EL 28 DE JULIO?

La cuenta oficial de La Bicolor compartió un video protagonizado por hinchas acompañado de un mensaje sobre el vínculo que une a los peruanos con la camiseta nacional. “Porque ser peruano también es llevar a la bicolor en el corazón. ¡Felices Fiestas Patrias!”, indicó la publicación.

A esta iniciativa se sumaron Alianza Lima, Sporting Cristal, Universitario, Cienciano y la Liga 1, que difundieron saludos resaltando el orgullo de pertenecer al país y la importancia de celebrar la historia, la cultura y los colores que identifican al Perú. Cada institución aprovechó la fecha para enviar un mensaje de unidad y reafirmar el sentimiento que comparte con sus seguidores dentro y fuera de las canchas, según información de la plataforma Infobae.

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