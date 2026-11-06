La llegada del papa León XIV al Perú constituye un acontecimiento significativo para una gran cantidad de creyentes que aguardan este momento con emoción y fervor religioso. Su paso por el país será una ocasión para congregarse en torno a las actividades litúrgicas previstas, pero también para recordar y poner en práctica enseñanzas relacionadas con el amor al prójimo, la confianza en Dios, la convivencia y el compromiso con los demás. Ante la expectativa que genera este acontecimiento, surgen distintas maneras de expresar el significado de recibir al máximo representante de la Iglesia católica. Por ello, WhatsApp, Facebook, Instagram y otros espacios digitales se convierten en canales para difundir reflexiones, dedicatorias y mensajes alentadores que puedan llegar a familiares, amistades y personas cercanas, compartiendo así el sentimiento de quienes esperan con ilusión su visita.

10 FRASES DEL PAPA XIV PARA COMPARTIR EN REDES

Esta es la paz de Cristo Resucitado, una paz desarmada y desarmante (…) (Palabras dirigidas a los fieles desde la Basílica de San Pedro tras su elección, 8-V-2025). Dios nos quiere, Dios los ama a todos, ¡y el mal no prevalecerá! Todos estamos en manos de Dios. Por lo tanto, sin miedo, unidos de la mano con Dios y entre nosotros, sigamos adelante (Palabras dirigidas a los fieles desde la Basílica de San Pedro tras su elección, 8-V-2025). Ayúdenos también ustedes, y ayúdense unos a otros a construir puentes, con el diálogo, con el encuentro, uniéndonos todos para ser un solo pueblo siempre en paz (Palabras dirigidas a los fieles desde la Basílica de San Pedro tras su elección, 8-V-2025). Por esto, también para nosotros, es esencial repetir: «Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo» (Mt 16,16). Es fundamental hacerlo antes de nada en nuestra relación personal con Él, en el compromiso con un camino de conversión cotidiano. Pero también, como Iglesia, viviendo juntos nuestra pertenencia al Señor y llevando a todos la Buena Noticia (Homilía, Capilla Sixtina, Santa Misa del 9-V-2025). Con el ejemplo de María y de los discípulos de Emaús, también nosotros estamos llamados a salir al encuentro de cualquiera que tenga necesidad de recuperar el don de la fe y de saberse amado por Dios y por la comunidad cristiana (Homilía en el Santuario de la Virgen de Loreto, 10-XII-2023). Pienso hoy en la voz de la Iglesia, en su testimonio, no como institución, sino vivida como comunión de los fieles, con los mártires, con la presencia y el testimonio de hombres y mujeres que dan su vida también en situaciones de violencia, de guerra, de conflicto, esta es una voz que ofrece una gran esperanza al mundo (Entrevista en la RAI antes de entrar en el cónclave, 7-V-2025). Como hombres y mujeres de fe, no podemos vivir aislados, nadie vive su fe solo, nadie se salva solo. La fe siempre es eclesial, la fe nos hace buscar a los demás, la fe nos hace hermanos (Diócesis de Chiclayo, Mensaje del obispo, Boletín diocesano n.º 10, 2021). Queridos hermanos, aún tenemos mucho que aprender respecto al dolor, pero también mucho que aprender respecto a la esperanza y, sobre todo, respecto a la eternidad (Diócesis de Chiclayo, Mensaje del obispo, Boletín diocesano n.º 10, 2021). Si Jesucristo ha vencido al pecado, a la muerte y a toda la maldad que se pueda encontrar en el mundo, ¿cómo no vamos a anunciarlo? ¿cómo podríamos esconder -en esta hora- la única luz que ilumina en las tinieblas? ¿cómo podríamos no compartir la sal del mundo que todo lo conserva y todo lo mejora? (Diócesis de Chiclayo, Plan de acción pastoral, Boletín diocesano n.º 10, 2021). Hay que buscar la forma de sanar a las personas heridas sin fijarnos en su lugar de origen o su afinidad ideológica con la nuestra. Hay que saber reconocer a Cristo en el rostro de cada persona excluida (Diócesis de Chiclayo, Comentario a la Fratelli tutti, Boletín diocesano n.º 10, 2021).

Fuente: opusdei.

Los días libres son una oportunidad para compartir tiempo en familia, organizar actividades personales o realizar pequeños viajes sin las obligaciones habituales del trabajo. En noviembre de 2026, el calendario peruano contempla fechas de descanso que deben distinguirse entre feriados nacionales y días no laborables establecidos de manera extraordinaria. Estas últimas disposiciones están vinculadas con la visita del papa León XIV al Perú y comprenden jornadas y horarios específicos en Lima, Callao y otras regiones del país. Además, no todos los trabajadores tendrán las mismas condiciones para acceder a estos descansos, pues algunas medidas requieren compensar posteriormente las horas que se dejen de trabajar. Conoce qué fechas están previstas para noviembre, en qué lugares se aplicarán y cuáles son las diferencias que debes tener en cuenta antes de organizar tus actividades.

¿QUÉ FERIADOS Y DÍAS NO LABORABLES HABRÁ EN NOVIEMBRE DE 2026?

El calendario de noviembre tendrá un feriado nacional y varias jornadas de descanso extraordinarias distribuidas en distintas regiones. Estas últimas fueron oficializadas mediante el Decreto Supremo N.º 020-2026-TR, publicado en el diario oficial El Peruano.

El calendario contempla las siguientes fechas:

Miércoles 11 y jueves 12 de noviembre: en Lima y Callao, el descanso comenzará a la 1.00 p. m. y se extenderá hasta la medianoche.

Viernes 13 y sábado 14 de noviembre: jornada completa no laborable en Cajamarca, La Libertad, Lambayeque y Piura.

Domingo 15 de noviembre: día no laborable para el sector privado en Cusco y Ucayali.

Lunes 16 de noviembre: jornada completa no laborable en Lima y Callao.

Cabe recordar que el sábado 31 de octubre y el lunes 2 de noviembre no figuran como feriados nacionales, por lo que no habrá un fin de semana largo al comienzo del mes. El único feriado del mes de noviembre es el primero, el resto son estipulados como días no laborables.