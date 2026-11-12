La histórica llegada del Papa León XIV a Perú continúa generando impacto a nivel internacional. A las elogiosas palabras de la periodista argentina Mercedes Ninci, quien calificó el recibimiento como “una fiesta” sin precedentes, se sumó la confirmación de Vatican News, el medio de comunicación de la Santa Sede, que ratificó las impresionantes cifras de convocatoria en la capital peruana.

Más de tres millones de personas desde el Callao hasta el centro de Lima

Tanto la crónica periodística en vivo como el reporte oficial del Vaticano coinciden en la magnitud de la movilización popular. A través de su cuenta oficial en la red social X (antes Twitter), Vatican News destacó que alrededor de 3 millones de personas salieron a las calles de Lima para darle la bienvenida al Sumo Pontífice.

Según el reporte oficial, la multitud no solo colmó las avenidas desde el aeropuerto del Callao hasta el centro de la ciudad, sino que también llenó balcones y tejados a lo largo del trayecto, en una jornada donde el propio Pontífice se emocionó al cantar el himno peruano.

Esta cifra oficial respalda el testimonio previo de Mercedes Ninci, quien durante su cobertura en el lugar relató con asombro:

“No te puedo decir lo que es Perú. Vos sabés que del aeropuerto al teatro hubo tres millones y medio de personas en la calle, no quedó nadie en su casa. Todo el mundo está en la calle acá en Lima”.

Mercedes Ninci contó cómo recibió Perú al papa León XIV 📻 Seguí todos los detalles de la gira papal por Radio Mitre https://t.co/CHe7jp9Bxa — Radio Mitre (@radiomitre) November 12, 2026

Un recibimiento continuo a lo largo de 12 kilómetros

A diferencia de otras visitas papales donde los fieles suelen concentrarse únicamente en puntos específicos o plazas para una misa central, la periodista subrayó que en Lima la multitud acompañó de forma ininterrumpida todo el recorrido desde la terminal aérea.

Al ser consultada sobre si la presencia del público comenzó apenas aterrizaron en suelo peruano, Ninci confirmó la extensión de la marea humana: “Sí, hicimos 12 kilómetros, los 12 kilómetros de gente. Una marea de gente impresionante”, enfatizó.

“Perú es una fiesta porque lo sienten suyo”

Para Mercedes Ninci, el fervor que desbordó las avenidas, balcones y techos de Lima responde al profundo vínculo afectivo que los ciudadanos mantienen con el Papa León XIV.

“¡Nunca vi una cosa igual! Impresionante. Perú es una fiesta, directamente es una fiesta porque lo sienten suyo”, concluyó la comunicadora, resumiendo el clima de celebración y emoción que también fue destacado por los canales oficiales del Vaticano.