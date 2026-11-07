Por Manuel Gomez

Luego de que el Vaticano informara sobre la recuperación favorable del papa León XIV tras una intervención quirúrgica por un adenocarcinoma pulmonar, muchas instituciones y organizaciones continúan con la preparación para su visita al Perú. De hecho, el Gobierno nacional estima que la visita del Santo Padre al país podría movilizar a unas 854 000 personas, entre ellas más de 50 000 turistas extranjeros, quienes buscarán acercarse a él para recibir su bendición. Por ello, con el objetivo de evitar incidentes durante las actividades que el pontífice realizará en la capital, el Arzobispado de Lima informó sobre las restricciones que deberán respetar los asistentes. Estas medidas buscan garantizar el orden y la seguridad, así como facilitar el acceso de todos los fieles. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

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