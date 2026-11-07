Luego de que el Vaticano informara sobre la recuperación favorable del papa León XIV tras una intervención quirúrgica por un adenocarcinoma pulmonar, muchas instituciones y organizaciones continúan con la preparación para su visita al Perú. De hecho, el Gobierno nacional estima que la visita del Santo Padre al país podría movilizar a unas 854 000 personas, entre ellas más de 50 000 turistas extranjeros, quienes buscarán acercarse a él para recibir su bendición. Por ello, con el objetivo de evitar incidentes durante las actividades que el pontífice realizará en la capital, el Arzobispado de Lima informó sobre las restricciones que deberán respetar los asistentes. Estas medidas buscan garantizar el orden y la seguridad, así como facilitar el acceso de todos los fieles. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿SE PUEDEN TRANSFERIR LAS ENTRADAS A OTRA PERSONA SI NO PUEDES ASISTIR A LA MISA DEL PAPA LEÓN XIV?

Durante su visita al Perú, el papa León XIV participará en una vigilia de oración junto a miles de jóvenes de entre 16 y 35 años, que se realizará el jueves 12 de noviembre, a las 6:00 p. m., en el Estadio Nacional. Asimismo, el lunes 16 presidirá la Santa Misa de clausura, programada para las 10:30 a. m. en la Base Aérea Las Palmas. Según los organizadores, los asistentes deberán contar con una entrada gratuita, que podrán obtener a través de las plataformas Teleticket y Ticketmaster.

Sin embargo, quienes no puedan asistir a alguna de estas actividades por diversos motivos no podrán ceder su entrada a un familiar o ser querido, ya que los boletos son intransferibles y están vinculados a los datos personales registrados previamente por cada asistente, según informó el Arzobispado de Lima. Inclusive, indicaron que será indispensable presentar el documento de identidad en la puerta del recinto el día del evento, garantizando que el acceso sea gratuito.

¿QUÉ SE SABE SOBRE EL HORARIO DE INGRESO A LA MISA DEL PAPA LEÓN XIV EN LA BASE AÉREA LAS PALMAS?

Tras habilitarse las entradas a través de Ticketmaster para la misa que el papa León XIV celebrará este lunes 16 de noviembre en la Base Aérea Las Palmas, Anlly Condeña Ríos, integrante de la Comisión Central de la Visita Papal, informó en declaraciones a RPP que los asistentes deben respetar el horario y el bloque asignados en sus entradas para evitar inconvenientes. Asimismo, precisó que quienes lleguen después de la hora indicada deberán esperar a que el Santo Padre concluya su tradicional recorrido en el papamóvil, programado entre las 9:00 y las 10:00 a. m., para que se reanude el ingreso al recinto.

“Si por ahí alguna persona por trabajo, por cualquier razón, no puede llegar a su tiempo (...) llega más allá de las 8 de la mañana, va a tener que esperar que el santo padre haga su recorrido”, indicó Condeña Ríos, instando a los feligreses a respetar el horario y llegar temprano. Es importante recordar que, el ingreso de las personas a la misa del papa en Las Palmas se realizará en tres grupos. Es decir, el primero podrá acceder desde las 10:00 p. m. del domingo 15 de noviembre, el segundo a partir de la 1:00 a. m. y el tercero desde las 4:00 a. m. del lunes 16 de noviembre.