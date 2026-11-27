Dejar el cargador del celular conectado al tomacorriente durante toda la noche se ha convertido en una costumbre habitual en muchos hogares. Sin embargo, detrás de este gesto aparentemente inofensivo existen consecuencias que dependen de si el dispositivo permanece conectado o si el cargador continúa enchufado sin utilizarse. Aunque parezca un detalle menor, esta práctica merece más atención.

Desde el consumo silencioso de electricidad hasta los posibles efectos sobre la vida útil de la batería, mantener el cargador conectado puede tener repercusiones que pasan inadvertidas. Así, una rutina que parece facilitar la carga del teléfono también puede influir en el gasto energético del hogar y en el cuidado de los equipos electrónicos.

Esto es lo que sucede cuando se deja el cargador enchufado con el celular toda la noche

Aunque los celulares modernos interrumpen el flujo de energía cuando alcanzan el 100 % de batería, permanecer conectados durante toda la noche no está completamente libre de consecuencias. Los ingenieros de Xiaomi advierten que las horas adicionales enchufados pueden generar calor y pequeños ciclos de recarga que aceleran el desgaste. Frente a esta práctica, especialistas como Isidor Buchmann y el fabricante Honor recomiendan optar por cargas breves y frecuentes durante el día, incluso cuando el porcentaje de energía todavía es bajo.

La diferencia, aunque parezca mínima, puede influir en la vida útil del dispositivo con el paso del tiempo. Juan Pablo Cortés, director de ventas de Xiaomi Colombia, recuerda que las baterías actuales están preparadas para funcionar durante varios años, pero su conservación también depende de los hábitos del usuario. Por ello, evitar las altas temperaturas y las descargas completas se convierte en una medida sencilla para cuidar el celular y prolongar el rendimiento de su batería.

Esto es lo que sucede cuando se deja el cargador conectado sin celular de por medio

Parece un gesto inofensivo: terminar de cargar el celular, retirarlo y dejar el cargador conectado al tomacorriente. Sin embargo, aunque no haya ningún dispositivo conectado, el adaptador continúa consumiendo una pequeña cantidad de electricidad. Bebat, organización medioambiental belga, advierte que este consumo en espera es reducido, mucho menor que el de un televisor en modo standby, pero existe y puede acumularse con el tiempo.

Pero el gasto de energía no es el único motivo de preocupación. Según Anker, los componentes internos del cargador permanecen activos en un estado de baja potencia y, si el adaptador no cuenta con certificaciones de seguridad, pueden aparecer riesgos de sobrecalentamiento, sobrecorriente o fluctuaciones de voltaje. Una señal de alerta es encontrar el cargador caliente cuando no está conectado a ningún equipo: podría existir una falla interna y lo recomendable sería reemplazarlo. Si el calor aparece en el cable o conector durante la carga, conviene sustituirlos por productos de mayor calidad o desconectarlos apenas termine la carga.

Esta es la forma de cuidar los cargadores para que tenga una vida útil más prolongada

El cargador suele quedar olvidado después de cumplir su tarea, pero algunos hábitos cotidianos pueden marcar la diferencia entre conservarlo durante años o terminar reemplazándolo antes de tiempo. La comunidad de usuarios de Samsung recomienda conectarlo a una regleta con fusible, en lugar de hacerlo directamente al tomacorriente, para reducir el impacto de posibles subidas de tensión. También aconseja mantenerlo lejos del calor excesivo y del frío extremo, especialmente porque durante la carga ya genera temperatura.

El cuidado continúa fuera del enchufe. Conviene mantener el cargador alejado de ambientes húmedos, como la cocina o el baño, donde puede deteriorarse con mayor facilidad. Al guardarlo, no es recomendable enrollar el cable alrededor del adaptador, pues la presión repetida puede terminar dañándolo. Y cuando la carga ha terminado y el dispositivo ya no se utiliza, desconectarlo del tomacorriente es un pequeño gesto que ayuda a reducir el desgaste de sus componentes internos.

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