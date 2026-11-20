Cambiar de teléfono o comprar una computadora más moderna suele implicar una decisión adicional: qué hacer con el equipo que dejarás de utilizar. Para muchas personas, vender estos dispositivos representa una oportunidad de recuperar parte del dinero invertido y conseguir ingresos extra. Sin embargo, encontrar un comprador y acordar un precio no deberían ser las únicas preocupaciones antes de cerrar el trato. Hay un detalle relacionado con la seguridad digital que puede pasar inadvertido y terminar convirtiéndose en un problema: la información que permanece almacenada en el aparato. Fotografías, conversaciones, documentos y credenciales de acceso podrían quedar expuestos si no se toman las precauciones necesarias.

El error que debes evitar antes de entregar tu dispositivo

Uno de los descuidos más frecuentes al vender un equipo electrónico consiste en creer que eliminar fotografías, cerrar las aplicaciones o borrar algunos archivos es suficiente para proteger la privacidad. En realidad, estas acciones no garantizan que toda la información haya desaparecido del almacenamiento interno. Incluso realizar un restablecimiento de fábrica sin comprobar las opciones disponibles puede resultar insuficiente dependiendo del dispositivo y del procedimiento empleado.

Por esa razón, los especialistas en ciberseguridad recomiendan preparar el aparato antes de ponerlo en manos de otra persona. Esto implica revisar dónde se encuentran los archivos, cerrar las sesiones vinculadas a cuentas personales y utilizar las herramientas de borrado que ofrece cada fabricante. La finalidad es evitar que el próximo propietario encuentre información que pertenecía al antiguo usuario, especialmente aquella relacionada con su identidad, actividades personales o accesos privados.

¿Por qué formatear una laptop o celular no siempre es suficiente?

La eliminación de archivos no funciona de la misma manera en todos los equipos. Según las recomendaciones de seguridad de fabricantes como Microsoft y Apple, el procedimiento debe adaptarse al sistema operativo y a la tecnología de almacenamiento utilizada. Esta diferencia resulta importante porque los discos duros tradicionales (HDD) y las unidades de estado sólido (SSD) emplean mecanismos distintos para gestionar la información.

En los HDD, los datos pueden permanecer físicamente registrados mientras no se realice un procedimiento de sobrescritura adecuado. Por otro lado, las unidades SSD utilizan tecnologías específicas para administrar sus celdas de memoria. Entre ellas se encuentra TRIM, una función que ayuda al sistema a identificar los bloques de almacenamiento que ya no contienen información necesaria. Por ello, no basta con aplicar cualquier método de formateo: es fundamental utilizar las herramientas compatibles con cada unidad.

Los pasos que debes seguir para borrar tu información personal

El primer procedimiento consiste en ingresar a los ajustes del dispositivo y localizar la herramienta de restablecimiento. En las computadoras, las opciones de recuperación permiten seleccionar la eliminación de archivos personales y, según el sistema, activar una limpieza adicional de la unidad. Esta última alternativa resulta especialmente importante cuando el equipo será vendido o entregado a un desconocido, pues busca dificultar la recuperación de los datos anteriores. También es conveniente realizar previamente una copia de seguridad de los documentos que se quieran conservar.

Una vez seleccionadas las opciones correspondientes, se debe esperar a que el proceso termine sin interrumpirlo. En los equipos con almacenamiento SSD, el sistema puede utilizar funciones de mantenimiento y eliminación segura compatibles con esta tecnología. Como explica la información difundida por Infobae, el procedimiento requiere considerar las características de cada unidad y no limitarse a borrar los archivos visibles. Finalmente, antes de entregar el aparato, conviene comprobar que ya no aparezcan las cuentas ni los contenidos del propietario anterior.

¿Qué debes revisar antes de vender tu celular o laptop?

Además del borrado de información, existen otras medidas que ayudan a preparar el dispositivo para su nuevo dueño. Es recomendable desvincular las cuentas personales, retirar las tarjetas SIM y de memoria, cerrar las sesiones abiertas y comprobar que no permanezcan servicios asociados al antiguo propietario. En el caso de los teléfonos, también se debe revisar la desactivación de las funciones de bloqueo vinculadas a la cuenta personal para evitar inconvenientes durante la configuración del siguiente usuario.

Por último, verifica que hayas guardado fotografías, contactos, documentos y cualquier archivo importante antes de iniciar el restablecimiento definitivo. Una vez completado el procedimiento, el equipo debería quedar listo para que el comprador pueda configurarlo desde cero. De esta manera, podrás concretar la venta sin dejar información privada a disposición de terceros y reducir los riesgos de que tus datos personales terminen siendo utilizados sin tu autorización.