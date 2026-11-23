Cuando las temperaturas aumentan, descansar durante la noche puede convertirse en un verdadero desafío. El calor excesivo suele generar incomodidad, dificultar la conciliación del sueño e incluso provocar que las personas se despierten varias veces durante la madrugada. Sin embargo, existen algunas recomendaciones fáciles de aplicar que pueden marcar una diferencia a la hora de buscar un descanso más reparador. No siempre es necesario realizar grandes cambios para conseguir que las noches sean más llevaderas.

La clave está en prestar atención a ciertos hábitos cotidianos y adaptar algunos aspectos de la rutina antes de irse a dormir. De esta manera, es posible reducir las molestias que provocan las altas temperaturas y favorecer un ambiente más agradable para descansar. Por eso, si el calor está afectando tus horas de sueño, conviene tener en cuenta una serie de consejos prácticos que pueden ayudarte a sobrellevar mejor las noches calurosas y recuperar la tranquilidad al momento de acostarte.

1. Evita dormir durante el día

Aunque las altas temperaturas pueden generar cansancio y ganas de descansar por la tarde, procura no prolongar las siestas. Dormir demasiado durante el día puede alterar tu horario habitual de descanso y hacer que te cueste más conciliar el sueño por la noche.

2. Elige bien con qué te cubres

Cuando hace mucho calor, lo mejor es evitar acumular demasiadas cobijas o ropa de cama. Opta por utilizar únicamente lo necesario para sentirte cómodo, pero mantén una manta cerca por si la temperatura baja durante la madrugada.

3. Aprovecha la ayuda de un ventilador

No necesitas tener un sistema de aire acondicionado para aliviar la sensación de calor en tu habitación. Un ventilador pequeño también puede ser de utilidad, especialmente cuando el ambiente está húmedo, ya que favorece la evaporación del sudor y ayuda al organismo a disipar el calor. Si no tienes uno, puedes recurrir a una bolsa de agua caliente previamente enfriada con agua helada para refrescarte.

4. No descuides tu consumo de agua

Mantener una buena hidratación es importante cuando las temperaturas son elevadas. Procura beber agua de manera regular a lo largo del día, sin esperar a tener sed. Eso sí, evita ingerir grandes cantidades justo antes de acostarte, pues podrías interrumpir tu descanso al tener que levantarte varias veces durante la noche.

5. Conserva los horarios de sueño de los niños

Las altas temperaturas también pueden alterar el descanso de los más pequeños. Por eso, es recomendable mantener sus horarios habituales para ir a la cama y sus actividades previas al descanso, como el baño. Una ducha o baño con agua tibia puede formar parte de esta rutina, pues ayuda a preparar el cuerpo para dormir sin someterlo a cambios bruscos de temperatura.