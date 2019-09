PelisPedia y Pelisplus cierran, ¿qué pasó? | Películas online | Ver películas y series online se encuentra entre los mayores usos que da el mundo a Internet. Sin embargo, a la par de sitios legales como Netflix, Prime Video y HBO Go, hay páginas web que ofrecen películas y series de manera ilegal, que violan derechos de autor, como era el caso de PelisPedia y Pelisplus.

Si bien algunas personas justificaban el hecho de consumir material audiovisual de forma pirata en estas páginas por el poco o el nulo acceso que tenían a las series y películas que querían, lo cierto es que con el pasar de los años se ha hecho más sencillo acceder a las mejores producciones del mundo desde Internet gracias a los servicios de streaming.

No obstante, los catálogos ilegales de cine y televisión han seguido funcionando, aunque poco a poco han ido cerrando algunos de los más conocidos. En el caso de PelisPedia y Pelisplus, ambas páginas funcionaron durante años publicando programas de televisión internacional, películas de estreno, grandes blockbusters del momento y muchos otros contenidos audiovisuales sin la autorización de sus creadores directos o distribuidoras oficiales... hasta que la justicia les cayó encima.

A mediados de mayo de 2019, todo terminó para ambas páginas, debido a que en Uruguay, en la ciudad de Minas, del departamento de Lavalleja, fue detenida la pareja creadora, dueña y administradora de PelisPedia, sitio por el que obtenían ganancias más que importantes de manera mensual.

►PelisPedia y Pelisplus: ¿cuánto dinero ganaban sus dueños y cómo?

Algunos días después de la intervención, el dominio principal de PelisPedia dejó de funcionar. Si hoy ingresas a su dirección, simplemente no cargará ningún contenido, aunque todavía existen otras páginas con el nombre PelisPedia, sin saberse si tienen relación con la web original.

Por ejemplo, PelisPedia hoy tiene una página clon de dominio Pelispedia.plus, que dirige a los usuarios a otro portal y que se escuda en el mismo argumento de que solo inserta videos alojados en servidores externos. La justicia uruguaya determinó que otras personas están detrás de este sitio.

Pelisplus también se mantiene operativa en la red con otro dominio.

¿Qué pasó con los dueños de PelisPedia?

Según los medios uruguayos, la fiscal de Estupefacientes y Delitos Afines Mónica Ferrero imputó a la pareja de nacionalidad uruguaya "un delito continuado de poner a disposición una emisión digital con ánimo de lucro sin la autorización escrita de sus respectivos titulares o causahabientes, y un delito de lavado de activos en la modalidad de autolavado en reiteración real".

El informe de la fiscal identificaba a ambas personas por las iniciales J.A.G.R. y M.J.H.G y señalaba que ambos utilizaban varios sitios web para ofrecer contenido audiovisual ilegal de diversa índole, principalmente películas y series en tendencia o de estreno.

Cansadas de sufrir el robo de producciones por las que invirtieron millones de dólares, compañías como Warner Bros, Universal City Studios, New Lines Productions, 20th Century Fox y Motion Picture Association presentaron una denuncia contra estas páginas el 3 de mayo de 2018, por lo que la fiscal Ferrero pidió presión preventiva por hasta 90 días para ambos, así como el cierre inmediato de las páginas web. De acuerdo a Virginia Cervieri, socia directora de Cervieri Monsuárez y Asociados, el estudio que defendió a las productoras que iniciaron la demanda, fue sorprendente descubrir que al menos el dominio de PelisPedia había sido adquirido de forma legal.

En ese marco, el 22 de mayo del presente año, el juez Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 43º Turno, Marcelo Malvar, dispuso prisión preventiva por 30 días para los acusados.

El magistrado decretó la medida "por su responsabilidad en la emisión digital de material fílmico con ánimo de lucro sin la autorización respectiva de sus titulares, conjuntamente con un delito de lavado de activos".

El caso después pasó al Juzgado Letrado Especializado en Crimen Organizado, donde ambos ciudadanos uruguayos recibieron a finales de julio de 2019 una pena de tres años y cuatro meses de cárcel por los delitos de enriquecimiento ilícito y exhibición no autorizada.

En diálogo con El País de Uruguay, agentes de Interpol indicaron que los responsables de montar PelisPedia ganaban unos US$ 10.000 mensuales desde 2014. Además, el diario contó que la organización realizó un "patrullaje cibernético" para descubrir cómo operaba el servicio pirata, que en Facebook tenía más de 100.000 seguidores.

"Aplaudimos el trabajo de nuestros socios en la Interpol y las agencias de aplicación de la ley en Uruguay por la exitosa acción legal contra una importante organización de piratería latinoamericana, y agradecemos al tribunal por actuar rápidamente para detener esta red criminal. ACE (Alianza por la Creatividad y el Entretenimiento) se compromete a proteger el mercado internacional legítimo de contenido creativo a través de una variedad de tácticas para reducir la piratería que protegen a los creadores y benefician al público al garantizar que estos servicios legales puedan seguir prosperando", declaró el presidente y CEO de Motion Picture Association of America, Charles Rivkin, tras anunciarse la sentencia contra los creadores de Pelispedia.

ACE es una coalición global dedicada a proteger el mercado legal dinámico y reducir la piratería en línea, integrado por:

Amazon

AMC Networks

BBC Worldwide

Bell Canada y Bell Media

Canal + Group

CBS Corporation

Channel 5

Constantin Film

Discovery

Foxtel

Grupo Globo

HBO

Hulu

Lionsgate

Metro-Goldwyn-Mayer (MGM)

Millennium Media

NBC Universal

Netflix

Paramount Pictures

SF Studios

Sky

Sony Pictures Entertainment

Star India

Studio Babelsberg

STX Entertainment

Telefe

Telemundo

Televisa

Univision Communications Inc.

Village Roadshow

Walt Disney Studios Motion Pictures

Warner Bros. Entertainment Inc.

¿Cómo ganaban dinero los creadores de PelisPedia?

"Por cada clic o visualización de un anuncio publicitario, la red de anuncios paga a los administradores de los sitios piratas (como pelispedia.tv) un determinado monto que representa una parte del pago anteriormente hecho a la red de anuncios por parte del denunciante para una determinada campaña publicitaria", detalló la fiscalía según Urgente 24.

"Esta es la ganancia que estos sitios piratas obtienen, ya que el acceso a las películas y series es gratis a los usuarios, lo que hace que a través de la publicidad en este tipo de sitios sea el principal ingreso monetario y millonario de los administradores de los sitios", agregó Ferrero.

Cervieri declaró que en PelisPedia había hasta publicidad de "empresas muy buenas, legales, que sin saberlo estaban pautando en Pelispedia".

La policía que allanó la casa en donde se encontraba la pareja verificó que recibían sus ingresos a través de Payoneer, una empresa que no se encuentra regulada en Uruguay. Es decir, los infractores no pagaban impuestos ni nada parecido. Desde las tarjetas Payoneer, la pareja se transfería "montos pequeños" a un tarjeta de débito de un banco uruguayo.

Se indicó que Pelispedia era la única fuente de ingreso de esta pareja, por la que afirmaban ganar US$ 5.000 al mes, aunque expertos estimaron la cifra real en US$ 10.000.

La policía llegó a la casa de los demandados a las 7.30 am del día de la detención, les notificó las acusaciones en su contra y pasó al dormitorio donde funcionaban sus 'oficinas de piratería'.

En el lugar se incautó todo tipo de material ilegal, así como un auto Peugeot del 2008, una camioneta Volkswagen Saveiro del 2014, una moto KTM de 125cc, US$ 1.257, dos tarjetas de la empresa Pyoneer, dos tarjetas de Prex y una de Alfa Brou.

La pareja permanecía en prisión mientras avanzaban las investigaciones, al tiempo que se desmantelaban todas sus páginas, así como los servidores que habían contratado en Francia y Estados Unidos con la capacidad suficiente para ofrecer numerosas series y películas online gratis de reciente estreno.

Según la policía uruguaya, accedieron a los dominios y servidores de Pelispedia.tv, Pelisplus.tv y Pelis-pedia.org con el usuario y contraseña de los detenidos y no solo bloquearon el material ilegal, sino lo eliminaron por completo.

Las autoridades todavía están investigando cómo PelisPedia accedía a las películas y series de estreno, incluso antes de su lanzamiento.

OTRAS PÁGINAS PIRATAS CERRADAS

PelisPedia no es la única página de piratería que ha cerrado a partir de procesos iniciados por la industria del cine. Uno de los casos más emblemáticas es el de Cuevana, el sitio argentino que cerró en mayo de 2014. Los clones de PelisPlus y PelisPedia serían los próximos, al igual que páginas como Cinecalidad, MiraDeTodo y G Nula.

EL CASO ROJA DIRECTA

El caso de PelisPedia no es el primero de piratería que afronta la justicia uruguaya. En 2017, Fox Networks Group (FNG) denunció al sitio Roja Directa en Uruguay al considerar que su justicia era "líder" en temas de legislación sobre la protección de la propiedad intelectual.

En abril de 2019, la justicia falló a favor de la compañía y ordenó de manera cautelar el bloqueo de todos los dominios relacionados a Roja Directa, aunque al día de hoy, varios de estos siguen operativos.

EL CASO ESPAÑOL

La justicia española ordenó el bloqueo de una serie de direcciones de páginas de descargar y visionado ilegal de películas y series online.

El País informó que el Juzgado de lo Mercantil número 9 de Barcelona dispuso que los operadores de Internet en el país -Telefónica, Vodafone, Ono y Orange- impidan el acceso a Exvagos1.com, Seriesdanko.to, Seriespapaya.com, Cinecalidad.to, Repelis.live, Pelispedia.tv, Cliver.tv, Descargasdd.com y Pepecine.me, todas conocidas plataformas de cine y televisión que violaban derechos de autor.

En la sentencia, con fecha del 16 de mayo, el juzgado afirma que estas webs "están cometiendo actos de infracción de derechos de propiedad intelectual" en perjuicio de Disney, Columbia, Universal, Paramount, 20th Century Fox, Warner Bros y Universal Cable, las compañías que presentaron la demanda.

Además de los dominios señalados, el bloqueo también afectará a dominios, subdominios y direcciones IP similares que surjan tras los cierres de estas páginas.

En marzo pasado, la justicia española también ordenó el bloqueo de Elitetorrent.biz, Mejortorrent, Mejortorrent1 y Gnula, aunque en el extranjero siguen disponibles.

EL CASO ANIMEFLV

El domingo 26 de mayo de 2019, AnimeFLV anunció que desde el 2020 dejará de compartir animes sobre los que no tenga ninguna licencia, con la intención de convertirse en un servicio de contenido legal similar a Crunchyroll y Netflix.

"Queremos anunciar que el sitio web de Animeflv.net dejará de transmitir series licenciadas por Crunchyroll u otro a partir del 31 de diciembre del 2019. Es tiempo de cambiar de rumbo para comenzar con una nueva faceta que apoye el anime legal".

PÁGINAS PARA VER PELÍCULAS ONLINE DE FORMA LEGAL

En realidad, las opciones para ver películas online de forma legal, dobladas o en su idioma original con subtítulos en español, son muchas, estando entre estas:

Netflix es un servicio de streaming de series y películas al que puedes acceder desde tu ordenador, teléfono, tableta o televisor. Su catálogo se encuentra entre los más variados de la red y su suscripción es relativamente accesible. Netflix es líder en su rubro en la actualidad, con alrededor de 149 millones de suscriptores hasta marzo de 2019. Netflix es el hogar de series como “Stranger Things”, “Orange Is the New Black”, “13 Reasons Why”, “Dark” y “Black Mirror”.