¿Qué es PayPal y cómo funciona?

PayPal es un servicio de pagos en línea que fue fundado en 1998 por Max Levchin, Peter Thiel, Luke Nosek and Ken Howery bajo el nombre de Confinity. Este permite enviar pagos a la cuenta del vendedor con una tarjeta de crédito, pero sin que el usuario comparta su información financiera.

PayPal fue comprado por eBay en octubre de 2002 debido a que más del 50% de los usuarios de la plataforma de compras en línea usaba PayPal como método de pago. Actualmente su presidente y CEO es Dan Schulman, quien antes pasó por empresas como Virgin Mobile.

Según su página web, PayPal permite pagar de forma segura en millones de sitios web, enviar pagos alrededor del mundo y recibirlos, por lo que es usado por múltiples empresas y personas que ejecutan actividades comerciales en línea a nivel mundial. En el siguiente video puedes descubrir más acerca de qué es PayPal y cómo utilzarlo.

PayPal permite asociar varias tarjetas de crédito a una misma cuenta e, incluso, cuentas bancarias. Por esto, cada que un usuario desee pagar con alguna de sus tarjetas solo debe ingresar su correo electrónico y seleccionarla.

La compañía sostiene que PayPal funciona de manera más segura puesto que la información financiera "se mantiene privada". "No se comparte con nadie cuando haces una compra, así que no tienes que preocuparte si le vas a pagar a una empresa o persona que no conoces", apunta.

PayPal ha incluido entre sus servicios una protección a las compras por la cual los usuarios pueden denunciar compras fraudulentas y recibir a cambio un reembolso de parte de la empresa. Un sistema similar funciona para los vendedores, quienes pueden recibir pagos de parte de la empresa aunque esto haya sido hecho de forma fraudulenta.

La compañía emplea, para quienes reciben pagos a través de dicha plataforma, el concepto de saldo PayPal, que también permite a los usuarios hacer pagos si es que no usan una tarjeta de crédito. En este video puedes aprender a cómo crear una cuenta de PayPal.

PayPal responde en su centro de ayuda a las preguntas más frecuentes, aunque conmina a los usuarios a escribir a un correo electrónico de su Servicio de atención al cliente si es que no se encuentran respuestas a las preguntas de los usuarios.

TIP ​ Puedes usar PayPal One Touch: creas tu cuenta, activas One Touch y haces un pago. Durante seis meses no tendrás que iniciar sesión e ingresar tus datos de PayPal para hacer compras en esa tienda online.

El experto responde

Mauricio Sepúlveda, líder de Estrategia y Desarrollo de Negocios de PayPal para Latinoamérica

-¿Qué es PayPal?

-Hoy PayPal en el Perú permite a los consumidores hacer compras en línea fundamentalmente en el exterior o compras de bienes digitales. Tú te abres una cuenta PayPal, ingresas tu tarjeta de crédito y puedes comprar en cualquier lugar que lo use. Es la forma más segura de hacer compras en línea.

-¿Qué facilidades brinda al comerciante?

-PayPal es una herramienta que permite al emprendedor, para la pequeña unidad de negocio, recibir pagos en más de 25 monedas. Si eres un comercio peruano puedes recibir en menos de tres minutos pagos en cualquier lugar del mundo y puedes retirar el dinero a través de una alianza que tenemos con Interbank. Estamos trabajando arduamente para expandir nuestra red de pago. [N. de R.: PayPal anunció que los negocios peruanos pueden recibir dinero de todas partes del mundo a través de su cuenta, ya sea en dólares o nuevos soles y retirarlo mediante la Banca por Internet para Empresas de Interbank.]

-¿Cómo penetran en mercados como el peruano donde no hay todavía confianza en los pagos en línea?

-Lo que buscamos es identificar cuáles son los usuarios de PayPal. Por ejemplo, en el Perú los jóvenes de 18 a 25 hacen compras aspiracionales: Quieren comprar Netflix, comprar juegos en eBay o PlayStation Store y lo hacen con PayPal por seguridad, porque si traen un bien pueden devolverlo sin costo alguno. Básicamente buscamos comunicarnos con esas personas y desarrollamos campañas de mercadeo para hablarle específicamente a ese grupo de consumidores para que actúe como embajadores de PayPal en el país. Los gamers, los viajeros. Todos estos grupos le damos el mejor servicio para que ellos introduzcan PayPal en el país.

-¿Qué tipo de seguridad dan a los usuarios?

-Somos la mejor plataforma de seguridad que existe en medios de pago. La principal barrera en Latinoamérica es la seguridad. Nuestra puesta en valor viene con devolución sin costo.

-¿Qué más piensan hacer para acceder a este mercado?

-En PayPal tienes que tener una tarjeta de crédito internacional y la penetración de tarjetas de crédito en Perú es baja con respecto a USA. Trabajaremos a través de un socio, Interbank, para recargar tu cuenta PayPal a través de él. Lo vamos a estar haciendo este año.

-¿Cuáles son los competidores de PayPal?

-En el mercado peruano vemos presencia en de pago en efectivo y SafetyPay está haciendo un buen trabajo. Es un competidor local que colabora en capturar usuarios. Visanet es un competidor importante y estamos viendo nuevos jugadores que están invirtiendo, como CULQUI, que es un operador peruano. El punto de vista de competencia es sencillo: ganamos en pagos al exterior y a los jugadores locales los estamos viendo como partners.