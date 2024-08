Luego de que Guillermo Salas decidió rescindir su contrato con el Club Universidad César Vallejo, el periodista deportivo Pedro García analizó la salida del entrenador peruano mencionando las supuestas presiones que habría tenido para aceptar la inclusión de ciertos jugadores en el plantel trujillano. El comunicador expresó su respaldo hacia la decisión del popular ‘Chicho’, afirmando que si su renuncia fue consecuencia de tales imposiciones, él la considera como una acción valiente. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿CUÁL FUE EL ANÁLISIS DE PEDRO GARCÍA SOBRE LA SALIDA DE GUILLERMO SALAS DE CÉSAR VALLEJO?

Durante uno de los últimos programas de “Al Ángulo”, Pedró García manifestó su sorpresa ante la abrupta renuncia de Guillermo Salas a la Universidad César Vallejo, aunque destacó que si su decisión se debe a los intentos de imponerle jugadores, como es el caso de Christian Cueva, él considera su acción como valiente y digna de aplauso. El comunicador resaltó que la renuncia de ‘Chicho’ ante las presiones de modificar el plantel refleja su integridad profesional.

“Si es renuncia, me paro y aplaudo, porque me parece que una de las buenas maneras de renunciar es porque quieren hacerle el equipo, imponerle un jugador. Si eso es verdad yo lo aplaudo parado a (Guillermo) Salas”, sostuvo el periodista deportivo.

Por otro lado, García también comentó que, si la renuncia no está relacionada con las imposiciones en cuestión, entonces la salida repentina de Salas podría estar vinculada al cansancio de la directiva poeta con las opiniones de ‘Chicho. En esta línea, recordó que el posible fichaje de Christian Cueva y la desaprobación de Salas ante la operación es un asunto que venía ocurriendo hace un buen tiempo.

“Si no es verdad (la renuncia de Salas por las imposiciones), tiene sentido lo que se dice en Trujillo, según lo que hemos averiguado. Que la directiva lo saque en la mañana, seguramente con un desgaste, porque eso de no aceptar la llegada de Cueva, no es de anoche, es de hace muchos días, que se venía manejando”, sostuvo el periodista.

¿POR QUÉ GUILLERMO SALAS NO APROBABA EL FICHAJE DE CRISTIAN CUEVA, SEGÚN PEDRO GARCÍA?

Si bien se rumorea que Guillermo Salas no aprobaba la llegada de Christian Cueva a la UCV debido a una posible enemistad entre ambas figuras, Pedro García fue más allá de las especulaciones y opinó que posiblemente ‘Chicho’ se habría preguntado si el volante peruano era una solución para los problemas futbolísticos del cuadro poeta.

Para justificar su punto, el periodista deportivo recordó el popular ‘Aladino’ no está en forma óptima ni en ritmo competitivo. Debido a este estado físico, no puede ser considerado una solución efectiva para el equipo.

“No está ni en condición física de jugar 90 minutos. Hay que adaptarlo y tal. Entonces la lectura de Salas era pertinente. ¿Cómo va a ser solución alguien que no viene jugando?”, comentó el panelista de “Al Ángulo”.

Además, García también planteó preocupaciones sobre cómo la llegada de un jugador como Cristian Cueva podría afectar la dinámica del vestuario. El periodista señaló que, si Cueva entra al equipo con un contrato lucrativo y en condiciones físicas deficientes, podría generar resentimiento entre los jugadores que están en mejor forma pero reciben menos compensación.

“Yo no veo que lo vayan a abrazar de bienvenida. Mira lo que pasó con Paolo y Madrid en el vestuario. De repente, Salas con una lectura pertinente dijo: ‘Me van a malograr el vestuario, va a ver un lío, va a haber un problema que quiero evitar’. Ahí su negativa, esa es la lectura que tengo yo”, concluyó García.