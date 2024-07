En un contexto donde Milett Figueroa se encuentra en Argentina mientras su pareja Marcelo Tinelli está en Estados Unidos para la Copa América 2024, Rodrigo Gonzáles ‘Peluchín’ tuvo polémicas palabras dirigidas hacia la modelo peruana, calificándola públicamente como “la última prioridad” de su novio por el hecho de que no lo acompañó al país norteamericano. A continuación, te contamos qué dijo exactamente el conductor de televisión.

¿CUÁL FUE LA CRÍTICA DE ‘PELUCHÍN’ A MILETT FIGUEROA SOBRE SU SITUACIÓN CON MARCELO TINELLI?

‘Peluchín’ arremetió contra Milett Figueroa insinuando que Marcelo Tinelli no estaba tan comprometido en su relación como ella. El presentador peruano destacó en su programa “Amor y Fuego” que el argentino había optado por no incluir a Figueroa en sus recientes viajes a México y Europa, lo cual interpretó como una señal de que la modelo peruana no era una prioridad para el conductor argentino en comparación con otros aspectos de su vida personal y profesional, colocándola en un lugar muy bajo en comparación con otros temas de su vida.

“Las parejas se dan sus espacios, claro que sí. Las parejas tienen otras cosas y otras prioridades en las que uno forma parte de ella, pero últimamente hemos visto que tú no estás en la lista de prioridades, ni en lo más abajo, de Marcelo. Primero el viaje, segundo el contenido para sus plataformas, luego está el ‘Tirri’ y después las hijas, luego América Televisión de Argentina, ¿y Milett? En lo último”, manifestó el conductor de televisión.

¿QUÉ DECLARACIONES DE MILETT FIGUEROA DESENCADENARON LOS COMENTARIOS DE ‘PELUCHÍN’?

Durante una entrevista con el programa argentino “Socios del Espectáculo”, Figueroa admitió que, a pesar de que no pudo acompañar a su pareja a Estados Unidos para la Copa América 2024, su relación sentimental estaba en buen estado. La modelo afirmó que la distancia no ha impactado negativamente en su romance e indicó que Tinelli se encuentra feliz y disfrutando de un excelente momento.

De esta manera, Figueroa subrayó su constante apoyo hacia él en esta etapa, reflejando una actitud positiva hacia la situación a pesar de las circunstancias que les impidieron estar juntos durante la Copa América 2024.

A pesar de todo, estas declaraciones generaron comentarios y especulaciones sobre la prioridad que Tinelli otorga a Figueroa en su vida, lo que llevó a ‘Peluchín’ a criticar públicamente la situación en su programa.

¿POR QUÉ MILETT FIGUEROA NO VIAJÓ A LA COPA AMÉRICA 2024 CON MARCELO TINELLI?

Al ser cuestionada en Instagram, la modelo peruana reveló que no viajó a los Estados Unidos con Marcelo Tinelli debido a que su visa, documento obligatorio para ingresar al país, había caducado.

“Tengo la visa vencida”, escribió Figueroa en sus redes sociales. Anteriormente, la joven de 32 años dijo que no viajaría con Tinelli debido a que tuvo responsabilidades laborales que cumplir. En la imagen que publicó en sus redes sociales, Milett compartió la foto de su documento migratorio para dar validez de sus razones.

Por otro lado, el conductor de televisión argentino aseguró que su viaje a EE. UU correspondía a su trabajo como creador de contenidos; sin embargo, se mostró divirtiéndose y gozando de las playas de Miami con sus hijos.