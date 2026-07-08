El invierno peruano parece haberse tomado una pausa inesperada, dejando a la población a la espera de un descenso térmico que, por el momento, no se hará realidad. Contrario a lo que esperábamos para esta época del año, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) ha emitido una alerta meteorológica hasta este jueves 9 de julio, confirmando que el calor seguirá con fuerza. Lejos de las temperaturas frescas, viviremos jornadas marcadas por un sol intenso y niveles elevados de radiación. Este fenómeno se sentirá en la costa y sierra, por lo que es fundamental seguir las recomendaciones de las autoridades para evitar riesgos a la salud. Prepárese para enfrentar un clima inusual que exige cuidados especiales tanto en casa como al realizar sus actividades diarias en la calle.

¿POR QUÉ SEGUIRÁ HACIENDO TANTO CALOR?

El pronóstico oficial indica que la ausencia de nubes durante las horas centrales del día, sumada a otros factores atmosféricos, está impidiendo el enfriamiento habitual esperado para estas fechas. Este escenario meteorológico, que se mantendrá hasta el 9 de julio, garantiza que el termómetro mantenga niveles altos tanto en la franja costera como en diversos distritos de la sierra. Las condiciones se verán reforzadas por ráfagas de viento vespertinas que podrían alcanzar velocidades próximas a los 35 kilómetros por hora, manteniendo una sensación térmica elevada en el ambiente, según informa La República.

/ NUCLEO-FOTOGRAFIA > PIKO TAMASHIRO

¿QUÉ ZONAS DEL PAÍS SE VERÁN AFECTADAS Y QUÉ TEMPERATURAS HABRÁ?

El aviso del Senamhi cubre gran parte del territorio peruano, específicamente los departamentos de Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Piura, Puno, Tacna, Tumbes y el Callao.

Según los pronósticos, los niveles de calor máximo serán los siguientes:

Costa Norte: El termómetro marcará entre 30 °C y 35 °C.

Costa Central: Se esperan temperaturas que irán de los 24 °C a los 29 °C.

Costa Sur: El calor se mantendrá entre los 23 °C y los 30 °C.

Sierra: En esta zona el calor variará mucho según el lugar, con máximas que irán desde los 14 °C hasta los 32 °C.

¿QUÉ MEDIDAS DE SEGURIDAD RECOMIENDA EL INDECI?

Debido a que el sol estará muy fuerte, el Instituto Nacional de Defensa Civil nos recomienda seguir estos pasos para estar seguros:

Cuida tu piel y ojos: Usa siempre bloqueador solar antes de salir. También es muy útil usar sombreros grandes y gafas de sol que tengan filtro para los rayos ultravioleta.

Usa siempre bloqueador solar antes de salir. También es muy útil usar sombreros grandes y gafas de sol que tengan filtro para los rayos ultravioleta. Mantente hidratado: Bebe agua durante todo el día, aunque no tengas mucha sed, para que tu cuerpo no sufra por el calor.

Bebe agua durante todo el día, aunque no tengas mucha sed, para que tu cuerpo no sufra por el calor. Evita el sol fuerte: Trata de no exponerte directamente a los rayos solares durante las horas en las que el sol calienta más, principalmente al mediodía.

Trata de no exponerte directamente a los rayos solares durante las horas en las que el sol calienta más, principalmente al mediodía. Cuida tu espacio: Mantén tu casa y tu lugar de trabajo bien ventilados abriendo ventanas.

Mantén tu casa y tu lugar de trabajo bien ventilados abriendo ventanas. Elige bien tu ropa: Usa prendas de colores claros, ya que ayudan a que te sientas más fresco durante estas jornadas de calor intenso.

(Foto: Difusión)

¿QUÉ ES EL SENAMHI Y QUE FUNCIONES CUMPLE?

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú - SENAMHI, es un organismo público ejecutor adscrito al Ministerio del Ambiente. Se inició como un Organismo Público Descentralizado del Sector Defensa creado por D.L.N° 17532 del 25 de Marzo de 1969, regulada por la Ley N° 24031 del 14 de Diciembre de 1984, su modificatoria aprobada por Ley N° 27188 del 25 de Octubre de 1999, el Reglamento de su Ley establecida con D.S.N° 005-85-AE del 26 de Julio de 1985.

El SENAMHI tiene como propósito generar y proveer información y conocimiento meteorológico, hidrológico y climático de manera confiable, oportuna y accesible en beneficio de la sociedad peruana.

Con el ánimo de difundir información confiable y de calidad, el SENAMHI opera, controla, organiza y mantiene la Red Nacional de más de 900 Estaciones Meteorológicas e Hidrológicas de conformidad con las normas técnicas de la Organización Meteorológica Mundial (OMM).

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