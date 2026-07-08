¿Pensabas que el frío llegaría? Senamhi sorprende con nueva alerta por intenso calor en gran parte del país | Foto: Pexels
¿Pensabas que el frío llegaría? Senamhi sorprende con nueva alerta por intenso calor en gran parte del país | Foto: Pexels
Por José Templo

El invierno peruano parece haberse tomado una pausa inesperada, dejando a la población a la espera de un descenso térmico que, por el momento, no se hará realidad. Contrario a lo que esperábamos para esta época del año, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) ha emitido una alerta meteorológica hasta este jueves 9 de julio, confirmando que el calor seguirá con fuerza. Lejos de las temperaturas frescas, viviremos jornadas marcadas por un sol intenso y niveles elevados de radiación. Este fenómeno se sentirá en la costa y sierra, por lo que es fundamental seguir las recomendaciones de las autoridades para evitar riesgos a la salud. Prepárese para enfrentar un clima inusual que exige cuidados especiales tanto en casa como al realizar sus actividades diarias en la calle.

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