La Tabla Acumulada de la Liga 1 Te Apuesto 2024 hoy, y a falta de 11 jornadas para que culmine el Torneo Clausura, revela que la Universidad César Vallejo (UCV) Club de Fútbol se encuentra en zona de descenso directo, mientras ‘Chicho’ Salas termina vínculo contractual como DT e inician una serie de dimes y diretes protagonizados también por Richard Acuña. El presidente del club ‘poeta’ forma parte de los líos mediáticos generados a partir de la llegada de Paolo Guerrero, por ejemplo, y ahora último el presunto arribo de Christian Cueva que pone en tela de juicio su liderazgo como máximo dirigente, de acuerdo a la opinión vertida por reconocido periodista deportivo. Conoce qué fue lo que dijo, y porqué no lo considera capaz de asumir las riendas de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) como tanto lo anhela.

ESTO DIJO PERIODISTA DE GOLPERU ACERCA DE RICHARD ACUÑA ENVUELTO EN LÍO COMO PRESIDENTE DE LA UCV Y PORQUÉ NO LO ENCUENTRA CAPACITADO PARA PRESIDIR LA FPF

Tras lo sucedido entre Guillermo Salas y Paolo Guerrero, hoy el ‘Chicho’ vuelve a estar en el ojo de la tormenta por presuntamente haber renunciado a su cargo como DT de la UCV debido a inminente llegada de Christian Cueva que Richard Acuña habría desmentido mientras reconocido periodista deportivo de GOLPERU le critica diversos aspectos vinculados a su gestión presidencial.

Vía Nacional FM, Vicente Cisneros fue quien criticó duramente a la máxima autoridad ‘poeta’ luego del mal manejo que a su parecer puso en evidencia para tratar la compleja situación con el delantero de 40 años primero, y ahora la desvinculación de un comando técnico ciertamente condicionado por los malos resultados deportivos.

En virtud a ello, y luego de la polémica salida del ‘Chicho’ Salas, el también periodista de GOLPERU abordó el tema recordando las intenciones que tiene Richard Acuña de convertirse en el nuevo mandamás de la FPF, y considerando de manera tajante que es “un pésimo presidente de club”.

@nacionalfm 🟢¿Richard Acuña ha gerenciado mal la UCV? ¿Tiene lo necesario para dirigir la FPF? 😱⚽ 👉 Con un Vallejo en zona de descenso, en esta última campaña, el club poeta ha sido protagonista más por sus fichajes que por lo demostrado en cancha. Ahora, una presunta llegada de Cueva habría ocasionado la salida de Chicho Salas, quien tampoco venía cosechando buenos resultados. 😱😱 ➡️ ¿En qué quedará la "novela" de la Universidad César Vallejo esta temporada? ✅ Conoce el análisis de Vicente Cisneros y "El flaco" Giancarlo Granda por #NacionalDeportes en #RadioNacional. 🎙️🔥 | #clip ♬ Percussion - Young Rich Pixies

“No puede manejar ni su club y quiere manejar la Federación”, expresó Vicente Cisneros en Nacional FM, calificando como vergonzosa la actual situación de la UCV y sobre todo la “falta de liderazgo” del también empresario que en reiteradas oportunidades ha resaltado sus deseos por ocupar el puesto de Agustín Lozano.

Cabe destacar y recordar, que en diciembre de 2025 deben llevarse a cabo nuevas elecciones para escoger a la directiva que lo reemplazará, y seguramente Richard Acuña será uno de los candidatos de fuerza para convertirse en presidente de la FPF.

¿RICHARD ACUÑA TENTARÁ LA PRESIDENCIA DE LA FPF? ESTO DIJO LA MÁXIMA AUTORIDAD ‘POETA’

La UCV vive momentos complicados en Liga 1 Te Apuesto 2024, y ahora al mando de ‘Manzanita’ Hernández como reemplazante de Guillermo Salas buscará revertir los malos resultados para salir de zona de descenso, mientras Richard Acuña es duramente criticado en medio de líos mediáticos con históricos futbolistas.

A propósito de su trabajo presidencial en Trujillo, hoy recordamos las últimas declaraciones que brindó para las cámaras de GOLPERU acerca de una eventual postulación al importante cargo de la FPF, mencionando inicialmente que para él ”lo más importante es potenciar al fútbol peruano”, pero su ilusión como proyecto “abarca a varios dirigentes”.

“Así que paso a paso y lo que Dios quiera siempre se va a dar”, terminó diciendo Richard Acuña minutos previos al inicio del amistoso disputado por la UCV en Lima ante Universitario, evidenciado así sus claras intenciones de postular y eventualmente ganar las elecciones en 2025.

ASÍ SE TERMINÓ LA ERA DEL ‘CHICHO’ SALAS AL MANDO DE LA UCV

El 13 de agosto de 2024, finalmente la UCV confirmó el alejamiento de Guillermo Salas y su comando técnico tras informaciones vertidas que hablaban de un arreglo contractual con Christian Cueva, la presunta manzana de la discordia entre la dirigencia ‘poeta’ y el popular ‘Chicho’.

Si bien el comunicado expresa que la salida del DT peruano fue de “mutuo acuerdo”, su representante Pedro Pablo Luguercio se comunicó en exclusiva con Ovación para revelar que “hemos renunciado” a causa de la intención que tenían por incorporar al ex Alianza Lima con quien es sabido que no tiene una buena relación.

“No sé si llamarlo imposición o no, ellos son dueños del club y pueden hacer lo que quieran con el club, nosotros no estamos de acuerdo con algunas cosas y listo”, indica también aseverando que “siempre han habido acercamientos de Christian para que llegue al equipo pero (también) siempre hubo una respuesta clara del comando técnico” en relación al armado del plantel y la decisión de no sumarlo como un integrante más.