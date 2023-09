La selección peruana tendrá un duro debut este jueves 7 de septiembre en las Eliminatorias: enfrentará a Paraguay en Ciudad del Este. Dicho partido será doblemente complicado, pues el equipo de Juan Reynoso llega a este duelo con una gran cantidad de lesionados. En este contexto, Horacio Zimmermann, periodista de Movistar Deportes, tuvo un comentario bastante polémico sobre esta situación. A continuación, te contamos qué dijo.

“Pero no es una baja Christian Cueva, Bryan Reyna, Edison Flores porque hoy entrenaron con normalidad con sus equipos. No son jugadores que estén lesionados, son jugadores que por decisión de Juan Reynoso no han sido elegidos para el debut de Perú en este proceso clasificatorio”, dijo el comunicador en el programa “Al Ángulo” de Movistar Deportes.

Asimismo, Zimmermann agregó: “No todas son bajas. Para mí las bajas tienen que ver con lesiones y jugadores no aptos para poder jugar el partido contra Paraguay. Una baja es Pedro Aquino, no está apto para jugar, otra es Anderson Santamaría, Zambrano también por el tiempo de lesión que ha venido teniendo, difícil recuperar a un jugador en su mejor nivel en tan pocos días”.

Por último, el periodista finalizó asegurando que no se trata de una lesión lo que padecen los jugadores en mención. “Ninguno está lesionado, puede tener un dolorsito, haberse sentido, pero no está lesionado, están aptos para jugar”.

¿Quiénes son los jugadores que no estarán ante Paraguay por lesión?

-Christian Cueva

-Edison Flores

-Bryan Reyna

-Carlos Zambrano

-Pedro Aquino

-Anderson Santamaría

-Gianluca Lapadula

-Jhilmar Lora

-Alexander Callens

Fixture de Perú en las Eliminatorias 2026

Fecha 1: Paraguay vs. Perú | 07.09.23



Fecha 2: Perú vs. Brasil | 12.09.23



Fecha 3: Chile vs. Perú | octubre 2023



Fecha 4: Perú vs. Argentina | octubre 2023



Fecha 5: Bolivia vs. Perú | noviembre 2023



Fecha 6: Perú vs. Venezuela | noviembre 2023



Fecha 7: Perú vs. Colombia | septiembre 2024



Fecha 8: Ecuador vs. Perú | septiembre 2024



Fecha 9: Perú vs. Uruguay | octubre 2024



Fecha 10: Brasil vs. Perú | octubre 2024



Fecha 11: Perú vs. Chile | noviembre 2024



Fecha 12: Argentina vs. Perú | noviembre 2024



Fecha 13: Perú vs. Bolivia | marzo 2025



Fecha 14: Venezuela vs. Perú | marzo 2025



Fecha 15: Colombia vs. Perú | junio 2025



Fecha 16: Perú vs. Ecuador | junio 2025



Fecha 17: Uruguay vs. Perú | septiembre 2025



Fecha 18: Perú vs. Paraguay | septiembre 2025.



Convocados Selección peruana

Arqueros: Pedro Gallese (Orlando City), Carlos Cáceda (FBC Melgar), Renato Solís (Sporting Cristal)

Defensas: Luis Advíncula (Boca Juniors), Aldo Corzo (Universitario), Miguel Trauco (San José), Marcos López (Feyernoord), Carlos Ascues (César Vallejo), Miguel Araujo (Portland Timbers), Alexander Callens (Girona FC), Luis Abram (Atlanta United)

Mediocampistas: Renato Tapia (Celta), Wilder Cartagena (Orlando City), Yoshimar Yotún (Sporting Cristal), Sergio Peña (Malmo), Christofer Gonzáles (Al-Adalah), Piero Quispe (Universitario), Jesús Castillo (Gil Vicente FC)

Delanteros: André Carrillo (Al-Qadisiyah), Jhamir D’Arrigo (FBC Melgar), Jostin Alarcón (Sporting Cristal), Paolo Guerrero (LDU), Raúl Ruidíaz (Seattle Sounders), Alex Valera (Universitario), Joao Grimaldo (Sporting Cristal) y Andy Polo (Universitario).

Programación de la Fecha 1 de las Eliminatorias Sudamericanas

Paraguay vs. Perú | Jueves 07.09.23 | 5.30 p. m. (hora peruana)



Colombia vs. Venezuela | Jueves 07.09.23 | 6.00 p. m. (hora peruana)



Argentina vs. Ecuador | Jueves 07.09.23 | 7.00 p. m. (hora peruana)



Uruguay vs. Chile | Viernes 08.09.23 | 6.00 p. m. (hora peruana)



Brasil vs. Bolivia | Viernes 08.09.23 | 7.45 p. m. (hora peruana)

