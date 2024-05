Piero Quispe y la frase que dejó en medio de las celebraciones por el título del Apertura 2024.

Este sábado 25 de mayo se vivió la definición del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto 2024 con tres partidos en simultáneo: los de Universitario vs Chankas, Cristal vs Comerciantes Unidos y Melgar vs Deportivo Garcilaso. En su encuentro, el equipo crema consiguió vencer por goleada a los visitantes, que era justo lo que necesitaban para alzarse campeones de la competencia. Concluido el enfrentamiento y con toda la emoción que conlleva la final, el joven futbolista Piero Quispe declaro para un conocido medio y sus palabras ya iniciaron una nueva controversia en redes sociales.

¿Qué dijo Piero Quispe tras la victoria de Universitario de Deportes?

Actualmente, Piero Quispe juega para el Pumas de México. No obstante, siempre se confesó hincha de Universitario de Deportes e incluso consiguió su sueño de jugar para el equipo de sus pasiones. Es por ello que estuvo presente en el partido contra Chankas en el que salieron campeones del Torneo Apertura de la Liga 1 2024. Asimismo, una vez termino el encuentro, las cámaras de ‘Gol Perú' lo abordaron para obtener algunas declaraciones.

El joven futbolista inició hablando de lo mucho que quiere a la ‘U’, de lo feliz que se siente por su victoria y sobre cómo le gustaría volver a jugar junto a ellos en algún futuro. Asimismo, se refirió a los logros personales que viene consiguiendo, de cómo el equipo crema lo impulsó para llegar a ellos y de lo orgulloso que se siente por todo lo que sigue logrando en el extranjero.

No obstante, concluyó sus declaraciones con una frase que ya está dando bastante de qué hablar. “Y no se olviden, grande hay una solo”, dijo. “Y dale ‘U’”. Estas pocas palabras bastaron para desatar la furia de diversas personas en redes sociales, quienes consideran que el joven delantero todavía no ha conseguido suficiente en el fútbol como para tener la autoridad de avalar dicha afirmación.

¡CARIÑO A LA CREMA! Piero Quispe ⚽, exfutbolista de @Universitario 🟠: “Fue difícil irme de este hermoso club que me dio todo. Espero volver más adelante. La ‘U’ es mi vida. Y no se olviden que grande hay uno solo. Y dale ‘U’”. #TorneoAperturaXGOLPERU pic.twitter.com/KuDSjZ8PvJ — GOLPERU (@GOLPERUoficial) May 25, 2024

¿Piero Quispe rechazó a Alianza Lima antes de llegar a Universitario?

Piero Quispe fue el último invitado en el más reciente programa ‘La Fe de Cuto’. Durante las transmisión de la entrevista el joven futbolista se animó a hablar sobre su carrera deportiva, pero también sobre su vida. Contó, por ejemplo, experiencias de su infancia, sus inicios en el fútbol, su llegada al equipo del que es hincha, Universitario de Deportes, y también sobre su fichaje en el Pumas de México.

Sin embargo, una de las anécdotas que más llamó la atención tiene que ver con Alianza Lima. Sucede que Piero Quispe reveló que el equipo ‘blanquiazul’ intentó ficharlo incluso antes de que llegara a la ‘U’. De acuerdo con el joven mediocampista, este es una historia que se remonta a la época en que su equipo de fútbol ganó y ascendió a la categoría oro en la Copa Federación.

“Esa temporada seguimos ganando y campeonamos, subimos a categoría oro en la Copa Federación”, afirmó. “Cuando subimos, me acuerdo, que el primer partido después del sorteo nos tocaba contra Alianza”.

Piero recuerda que este es un enfrentamiento que ganaron por goleada y que, sobre todo, el fue responsable de dos goles.

“Yo cuando estuve dos años sin entrenar los veía por YouTube y ahora jugar contra ellos, era algo grande. Fui feliz. Llegó el día, ‘El Chumpitaz’ es una cancha llenecita de todos los padres. Nosotros le ganamos 4-1 a Alianza, yo hice dos goles”.

Es entonces que uno de los dirigentes se vio bastante interesado en él y decidió acercarse para tratar de ficharlo.

“Al final del partido se acerca un dirigente de ellos y le habla a Tito, me querían y yo no quería porque sabía que iba a jugar contra la ‘U’, yo soy hincha de la ‘U’, quería jugar en la ‘U’. Justo estaba mi papá a mi costado, le dije que quería irme a la ‘U’”.