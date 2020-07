Expertos de todo el mundo no escatiman esfuerzos para encontrar un tratamiento seguro contra la enfermedad del Covid-19. Hay, sin embargo, una técnica que existe desde hace más de un siglo y que varios países ya han puesto en práctica. Perú, el quinto país del mundo y el segundo de América Latina con más casos confirmados de coronavirus, no es la excepción.

Se trata del tratamiento con plasma convaleciente, un procedimiento que se ha ensayado durante otras pandemias y que hoy aguarda la esperanza de miles de personas que corren el riesgo de morir a causa del covid-19.

En el país, dos equipos de investigadores emprenden estudios clínicos con plasma convaleciente. Las entidades a cargo son la Universidad Peruana Cayetano Heredia y EsSalud. Para ello ya se inició la etapa exploratoria, donde se ha convocado a pacientes que se recuperaron de la enfermedad. Pero, ¿En qué consiste esta técnica, cómo funciona y por qué prestigiosos médicos y científicos creen que podría funcionar?

¿Qué es el Plasma convaleciente?

El plasma es el suero o porción líquida que queda después de que se hayan removido los glóbulos rojos, las plaquetas y otros componentes celulares de la sangre.

Este líquido contiene agua, sales, anticuerpos y otras proteínas y usualmente se utiliza en terapias para personas con deficiencias del sistema inmune, hemofilia o que hayan sufrido traumas como quemaduras o mordeduras de animales con rabia. Hay registros de que durante la pandemia de gripe de 1918, más de 1.700 personas recibieron transfusiones de plasma, pero es difícil determinar qué tan efectivas fueron con base en los estándares de la medicina de hoy.

Cuando una persona tiene una infección, su organismo reacciona creando anticuerpos para defenderse. Una vez la persona se recupera, esos anticuerpos quedan almacenados en el plasma durante semanas o incluso años.

La terapia de transfusión de plasma convaleciente se basa en que el enfermo reciba los anticuerpos que ya vencieron al virus en otra persona.

Los expertos la laman también “terapia de anticuerpos pasiva”, porque en vez de esperar a que el organismo cree sus propios anticuerpos, aquí se trata de irrigar su sangre con un plasma que ya tiene los tiene.

¿Es una terapia segura?

Una reciente investigación de seguridad llevada a cabo por Mayo Clinic, que lidera la investigación de esta terapia contra el COVID-19 en EE.UU. junto con la Universidad de Johns Hopkins, determinó en un grupo de 20.000 pacientes que el plasma convaleciente fue seguro después de la transfusión

Los investigadores analizaron los 7 días posteriores a las transfusiones realizadas entre abril y junio en pacientes hospitalizados, quienes se encontraban en riesgo de avanzar a un estado grave o mortal por COVID-19. Las tasas de mortalidad a los 7 días descendieron a 8,6%.

¿Quienes reciben el plasma convaleciente?

Tienen prioridad los enfermos graves, o moderados que tienen más de 60 años, que están graves y presentan signos de empeoramiento.

Desde Mayo Clinic, sugieren que “si bien todavía no se sabe si la terapia con plasma de personas convalecientes será un tratamiento efectivo para la COVID-19 y tal vez no brinde ningún beneficio, quizás mejore la capacidad de las personas para recuperarse de la enfermedad”.

“Al estudiar los resultados de esta terapia para la COVID-19, los médicos están más cerca de encontrar un tratamiento. Además, aprender más sobre el uso de la terapia con plasma de personas convalecientes ahora ayudará a los trabajadores de la salud a estar mejor preparados para proporcionar los mejores cuidados a los pacientes”, advirtieron desde la entidad.

Plasma convaleciente en Perú

El proyecto que toma como punto de partida los avances previos de la ciencia en países como Reino Unido y Estados Unidos en el campo del “plasma convaleciente”, no es la excepción en el Perú.

La investigación realizada a cargo de EsSalud, a través del Servicio de Medicina Transfusional (Banco de Sangre) y el área clínica del hospital Edgardo Rebagliati, y la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), evaluará la eficacia y seguridad del plasma convaleciente para la recuperación de pacientes infectados del nuevo coronavirus.

El Seguro Social inició ya la etapa exploratoria para el uso del plasma convaleciente en pacientes diagnosticados con COVID-19, para lo cual se convocó a pacientes que se hayan recuperado de la enfermedad.

La exministra de Salud Patricia García, especialista en salud pública e impulsora de este proyecto, explicó que la investigación consta de dos fases. La primera consiste en reunir a 50 “superdonantes” del referido plasma, y la segunda consiste en formar un grupo de 50 pacientes de covid-19 en el hospital Hipólito Unanue, todos voluntarios, que serán tratados con el “plasma convaleciente”, así lo detalló la también integrante del Comando Covid-19.

Requisitos para donar plasma

No todas las personas que se infectaron con SARS-CoV-2, el virus que causa el COVID-19, son candidatos para donar plasma. Los investigadores buscan “súper donantes”, quienes deben cumplir con ciertos criterios: ser varones, tener entre 30 y 60 años, contar con un diagnóstico de COVID-19 con una prueba molecular (PCR) positiva, haber sido hospitalizado, estar de alta hace más de 21 días, no haber recibido transfusiones de sangre en el pasado, no haberse realizado tatuajes en el último año y no tomar antiepilépticos.

No se eligen a mujeres, porque algunas de ellas pueden desarrollar anticuerpos antileucocitarios; eso no sucede con los varones. Si se transfunde el plasma de una mujer con estos anticuerpos a una persona con deterioro respiratorio, estas moléculas llegan al pulmón y causan una inflamación severa que puede producir incluso la muerte.

Donaciones e información

Los interesados en participar en este proyecto o conocer al detalle la investigación pueden visitar la página web Perú con plasma o llamar a la central telefónica 297-5400, que atiende consultas de lunes a sábado de las 08:00 a 20:00 horas.

